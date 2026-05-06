Wysoki stopień zagrożenia pożarowego w Podlaskiem. Leśnicy apelują o ostrożność

Julia Łata
2026-05-06 14:24

Nawet mały niedopałek papierosa może doprowadzić do ogromnego pożaru - ostrzegają leśnicy. W województwie podlaskim obowiązuje średni i wysoki poziom zagrożenia pożarowego. To z powodu suszy.

las płonie

Kierunek i prędkość wiatru, temperatura, suma opadów, wilgotność powietrza i ściółki - wszystkie te parametry wpływają na wysoki stopień zagrożenia pożarowego w województwie podlaskim. Leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.

- Leśnicy dwukrotnie w ciągu dnia, o godz. 9:00 i 13:00 badają wilgotność igliwia sosny - mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. - Przy takiej wilgotności ściółki nawet mały niedopałek papierosa może wywołać ogromny pożar.

Straż Pożarna przypomina, że ogniska możemy rozpalać jedynie w miejscach do tego przeznaczonych. Ponadto nie należy wjeżdżać do lasów samochodem.

