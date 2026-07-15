Zdemolowali szkołę w powiecie grajewskim. Pięciu nastolatków w rękach policji

Policjanci z Grajewa zostali powiadomieni o zniszczeniu mienia na terenie jednej ze szkół w powiecie grajewskim. Zgłaszający wycenił straty na około 20 tys. zł. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy uszkodzili między innymi elementy placu zabaw, elewację budynku, rynnę oraz wybili okno. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu.

Nagrania okazały się kluczowe dla śledczych. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze ustalili, że za dewastacją stoi pięciu nastolatków w wieku od 14 do 17 lat.

Najstarszy z nich, 17-latek, poniesie odpowiedzialność na zasadach obowiązujących osoby dorosłe. O dalszym losie czterech pozostałych nastolatków zdecyduje sąd rodzinny. Policjanci nadal wyjaśniają rolę każdego z uczestników zdarzenia.

Za przestępstwo zniszczenia mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.