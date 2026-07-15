Poszarpali i okradli swoją znajomą. Policja już zatrzymała delikwentów

Zaatakowana nastolatka zgłosiła sprawę policjantom z komendy w Wasilkowie. Opowiedziała, że spotkała się z dwoma znajomymi w centrum Białegostoku i doszło między nimi do sprzeczki. 19 i 16-latek zaczęli szarpać dziewczynę, popychać ją i ciągnąć za włosy. Gdy upadła, przytrzymali ją na ziemi, wykręcali palce, na koniec ukradli saszetkę z pieniędzmi, słuchawkami i biżuterią i uciekli.

Nastolatka oszacowała straty na 400 zł. Policjanci ustalili, gdzie mogą być napastnicy i zatrzymali obu w mieszkaniu jednego z nich. W czasie przeszukania mundurowi znaleźli rzeczy, które nastolatkowie ukradli znajomej.

Starszy trafił do policyjnej celi, a młodszy do Policyjnej Izby Dziecka. Okazało się, że 19-latek był poszukiwany do odbycia zastępczej kary 8 dni aresztu, natomiast 16-latek był poszukiwany przez ośrodek wychowawczy. Obaj usłyszeli zarzut rozboju, za co grozi do 8 lat więzienia. Teraz ich losem zajmie się sąd.