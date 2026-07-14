Podlaska Oktawa Kultur już w tym tygodniu w Białymstoku! Zobacz program wydarzenia

Podlaska Oktawa Kultur zacznie się w czwartek (16.07) i potrwa do niedzieli (19.07). Wydarzenia będą w PIK-owych Spodkach (ul. Św. Rocha 14), przy Młynowej 7 i na Rynku Kościuszki.

Program

Czwartek 16 lipca - POKtańcówka na Młynowej 6

18:00–18:50 – Drëszë

19:00–19:50 – Nierodzinna Kapela Ostrowskich20:00–20:50 – Kapela Fedaków21:00–22:00 – Warszawsko-Lubelska Orkiestra Dęta

Piątek 17 lipca - Rynek Kościuszki

18:05–18:45 – Zespół Regionalny „Dolina Popradu”19:00–20:00 – SEKUNDa&Company20:15–21:00 – SKUD „Dr Mladen Stojanovič”21:20–22:20 – FiśBanda

Sobota 18 lipca - Rynek Kościuszki

18:05 – Kapela Niwińskich19:00 – Narwianie20:15 – Horjany21:20 – Vatan Mugham Group

Niedziela 19 lipca - Rynek Kościuszki

17:05 – Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”18:15 – Drëszë19:30 – Orkiestra św. Mikołaja20:50 – Fanfara Station

O festiwalu

Podlaska Oktawa Kultur to jedno z największych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń muzycznych w północno-wschodniej Polsce. Festiwal od lat udowadnia, że Podlasie jest miejscem spotkania wielu kultur, tradycji i języków. Na scenach pojawiają się artyści z różnych zakątków świata, prezentując zarówno autentyczny folklor, jak i jego współczesne interpretacje. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć muzykę inspirowaną dziedzictwem wielu narodów oraz przekonać się, jak różnorodność kulturowa może łączyć ludzi ponad granicami.

Nieodłącznym elementem festiwalu jest także niezwykła atmosfera. Koncerty odbywają się nie tylko w Białymstoku, ale również w wielu miejscowościach regionu, dzięki czemu wydarzenie dociera do szerokiej publiczności i promuje bogactwo kulturowe Podlasia. Podlaska Oktawa Kultur przyciąga zarówno miłośników muzyki folkowej i etnicznej, jak i osoby, które po prostu chcą spędzić letnie wieczory przy dźwiękach inspirujących artystów z różnych stron świata.