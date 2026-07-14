Ciężarówka pełna migrantów zatrzymana w Budzisku. 50-latek aresztowany

Do działań doszło w dniach 10–12 lipca na terenie województwa podlaskiego. Funkcjonariusze Straży Granicznej prowadzili kontrole wspólnie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Krajową Administracją Skarbową.

Pięciu cudzoziemców zatrzymanych w gminie Szypliszki

W piątek, 10 lipca, wspólny patrol Straży Granicznej i WOT zatrzymał w gminie Szypliszki pięć osób, które pieszo przekroczyły granicę z Litwy do Polski poza wyznaczonym przejściem. Było to czterech obywateli Pakistanu i jeden obywatel Afganistanu. Wszyscy zostali przekazani stronie litewskiej w ramach procedury readmisji.

Dwóch Somalijczyków ujętych w gminie Puńsk

Kolejna interwencja miała miejsce w sobotę. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Sejnach, wspólnie z żołnierzem WOT, zatrzymali w gminie Puńsk dwóch obywateli Somalii, którzy również nielegalnie przekroczyli granicę pieszo. Także oni zostali przekazani stronie litewskiej.

W ciężarówce przewoził 27 migrantów

Największą grupę cudzoziemców ujawniono tego samego dnia podczas kontroli w tymczasowym punkcie kontrolnym w Budzisku. Funkcjonariusze Straży Granicznej z Rutki-Tartak, działając wspólnie z Krajową Administracją Skarbową, zatrzymali ciężarówkę z rumuńskimi tablicami rejestracyjnymi.

Za kierownicą siedział 50-letni obywatel Rumunii, który przewoził 27 osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę. Wśród nich było 18 obywateli Somalii, pięciu obywateli Pakistanu oraz czterech obywateli Afganistanu.

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Migranci zostali przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji. Wobec kierowcy wszczęto postępowanie karne, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Straż Graniczna podkreśla, że od początku 2026 roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już 73 osoby podejrzane o organizowanie lub ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy polsko-litewskiej.

Alfabet Millera Migranci