54 migrantów w naczepie ciężarówki. Wielka akcja służb na granicy z Litwą

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-03 11:21

Służby celno-skarbowe wspólnie ze strażnikami granicznymi zatrzymały rumuńską ciężarówkę pełną ludzi. W naczepie pojazdu ukryto 54 cudzoziemców z Azji, którzy nielegalnie przekroczyli polską granicę. Kierowca pojazdu został ujęty, a migranci trafią z powrotem na Litwę.

54 migrantów w naczepie ciężarówki. Próbowali dostać się do Polski
Autor: Podlaska KAS/Straż Graniczna/ Materiały prasowe

W piątek 3 lipca służby udaremniły potężny przemyt ludzi w miejscowości Budzisko na granicy polsko-litewskiej. Funkcjonariusze Straży Granicznej i podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej wytypowali do kontroli rumuńską ciężarówkę w tamtejszym tymczasowym punkcie kontrolnym.

Za kierownicą tira siedział 37-latek, obywatel Rumunii. To właśnie w części ładunkowej pojazdu mundurowi natknęli się na grupę 54 cudzoziemców bez odpowiednich dokumentów. Zmierzali oni nielegalnie w głąb Polski.

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Migranci w tirze. Zostaną przekazani służbom z Litwy

Szybko wyszło na jaw, że cała grupa wyruszyła z terytorium Łotwy. Służby wylegitymowały zatrzymanych. W naczepie znajdowało się:

  • 30 Pakistańczyków,
  • 15 Afgańczyków,
  • 9 obywateli Bangladeszu.

Wszyscy odnalezieni cudzoziemcy po wylegitymowaniu mają zostać w ramach readmisji przekazani z powrotem stronie litewskiej.

Problemy czekają natomiast 37-letniego kierowcę ciężarówki z Rumunii. Funkcjonariusze przygotowują wszczęcie postępowania karnego w jego sprawie. Śledczy doprecyzują niebawem, jakie dokładnie zarzuty usłyszy kurier.

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