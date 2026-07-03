54 migrantów w naczepie ciężarówki. Wielka akcja służb na granicy z Litwą

W piątek 3 lipca służby udaremniły potężny przemyt ludzi w miejscowości Budzisko na granicy polsko-litewskiej. Funkcjonariusze Straży Granicznej i podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej wytypowali do kontroli rumuńską ciężarówkę w tamtejszym tymczasowym punkcie kontrolnym.

Za kierownicą tira siedział 37-latek, obywatel Rumunii. To właśnie w części ładunkowej pojazdu mundurowi natknęli się na grupę 54 cudzoziemców bez odpowiednich dokumentów. Zmierzali oni nielegalnie w głąb Polski.

Migranci w tirze. Zostaną przekazani służbom z Litwy

Szybko wyszło na jaw, że cała grupa wyruszyła z terytorium Łotwy. Służby wylegitymowały zatrzymanych. W naczepie znajdowało się:

30 Pakistańczyków,

15 Afgańczyków,

9 obywateli Bangladeszu.

Wszyscy odnalezieni cudzoziemcy po wylegitymowaniu mają zostać w ramach readmisji przekazani z powrotem stronie litewskiej.

Problemy czekają natomiast 37-letniego kierowcę ciężarówki z Rumunii. Funkcjonariusze przygotowują wszczęcie postępowania karnego w jego sprawie. Śledczy doprecyzują niebawem, jakie dokładnie zarzuty usłyszy kurier.

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