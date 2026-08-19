Wyciekły dane 19 mln Polaków. Tak zastrzeżesz PESEL w Białymstoku

MyDr dostarcza oprogramowanie wykorzystywane między innymi do elektronicznej dokumentacji medycznej. System obsługuje około 12 tysięcy placówek związanych z ochroną zdrowia.

W efekcie cyberataku hakerzy uzyskali dostęp do danych 19 milionów Polaków. Ujawnione informacje zawierają szczegóły dotyczące przyjmowanych leków oraz recept. Ministerstwo Cyfryzacji oficjalnie potwierdziło ten incydent.

Jak bezpiecznie zastrzec PESEL?

Istnieją trzy metody zabezpieczenia swojego numeru PESEL:

korzystając z portalu mobywatel.gov.pl,

używając aplikacji mObywatel na telefonie,

udając się osobiście do dowolnego urzędu gminy.

Aplikacja mObywatel daje dodatkowe możliwości, takie jak wycofanie blokady PESEL-u, sprawdzenie, kto próbował go weryfikować, oraz dostęp do historii okresów, w których był chroniony.

Jakie dokumenty przygotować do zastrzeżenia PESEL w Białymstoku?

Wybierając wizytę w urzędzie, należy mieć przy sobie dowód osobisty, paszport lub wylegitymować się aplikacją mObywatel. Niezbędne jest również wypełnienie wniosku o zastrzeżenie lub odwołanie blokady. W urzędzie możliwe jest wydrukowanie formularza zawierającego już dane zgłaszającego.

Wszelkie formalności związane z tą usługą są całkowicie darmowe.

Zastrzeżenie PESEL przez opiekuna i pełnomocnika

Osoby ubezwłasnowolnione lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych mogą zostać reprezentowane przez kuratora albo opiekuna prawnego. Wymaga to osobistej wizyty w wybranym urzędzie gminy z odpowiednim orzeczeniem sądowym oraz dowodem tożsamości.

Gdy stan zdrowia, choroba, niepełnosprawność lub inna istotna przeszkoda uniemożliwiają osobiste stawiennictwo, blokadę PESEL-u może zgłosić pełnomocnik. Musi on pojawić się w urzędzie z dokumentem tożsamości i przedstawić pełnomocnictwo szczególne.

Zgodnie z obowiązującym prawem, pełnomocnik nie ma jednak możliwości cofnięcia raz założonej blokady numeru PESEL.

W jakich sytuacjach PESEL blokuje się samoczynnie?

Blokada numeru aktywuje się automatycznie po śmierci danej osoby. Następuje to także z urzędu w momencie zgłoszenia w gminie utraty dowodu osobistego i jego unieważnienia, a w przypadku rodaków przebywających poza granicami państwa – w konsulacie.

Urząd samodzielnie zabezpieczy numer PESEL również w przypadku, gdy ktoś zgłosi podejrzenie bezprawnego wykorzystania jego danych osobowych.

Urząd w Białymstoku. Gdzie załatwić sprawę z PESEL?

Mieszkańcy chcący chronić swoje dane mogą to zrobić w białostockim Urzędzie Miejskim:

Departament Obsługi Mieszkańców – Referat Ewidencji Ludności,

ulica J.K. Branickiego 3/5,

15-085 Białystok,

sala numer 19 (parter).

W budynku urzędu należy podejść do biletomatu, wskazać sekcję „ewidencja ludności” i wziąć bilet z literą H.