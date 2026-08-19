Z bronią w ręku napadł na dwa sklepy w Białymstoku. Pistolet miał nielegalnie

Paweł Jakubowski
2026-08-19 9:27

Prokuratura Rejonowa Białystok Południe skierowała do sądu akt oskarżenia wobec 42-latka. Mężczyzna dokonał dwóch rozbojów na terenie Białegostoku.

Dłoń policjanta w niebieskiej rękawiczce wskazuje na pistolet i kominiarkę. O napadach przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Podlaska Policja/ Materiały prasowe

Mężczyźnie grozi 20 lat kary pozbawienia wolności. Odpowie za dwa napady oraz posiadanie nielegalnie broni palnej. Mimo, że miał założoną kominiarkę i kaptur, kryminalni ustalili jego tożsamość. 

Atakował w nocy

42-latek pod koniec stycznia i w połowie lutego dokonał dwóch rozbojów na terenie Białegostoku. Wybrał całodobowe sklepy na osiedlu Centrum i Kawaleryjskie.  

Wchodził do sklepów w kominiarce i kapturze na głowie, wyciągał broń palną i grożąc kasjerom pozbawieniem życia, żądał wydania gotówki znajdującej się w kasie - informuje Tomasz Krupa, rzecznik Podlaskiej Policji

Łącznie z kasy zabrał 1400 złotych i uciekał. Kryminalni z białostockiej komendy ustalili jego tożsamość. 

Był zaskoczony 

Mężczyzna był zaskoczony, gdy policjanci nad ranem zapukali do drzwi jego domu. W czasie przeszukania funkcjonariusze znaleźli pistolet, ale również odzież i kominiarkę, które miał na sobie w czasie napadów. Jak się okazało broń posiadał nielegalnie.

Za popełnione przestępstwa grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna cały czas przebywa w areszcie śledczym.

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