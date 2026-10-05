Siemiatycze szykują się na huczne urodziny Króla Latino. Zabawa rozpocznie się 8 października o godz. 15. Wtedy na terenie amfiteatru zostanie otwarte miasteczko urodzinowe z atrakcjami dla dzieci i dorosłych.

W programie znalazły się m.in. grill, degustacja produktów Skolima, sprzedaż lokalnych wyrobów, dmuchańce, fotobudka, wirtualne loty paralotnią oraz kreatywna Strefa Króla Latino. Wśród uczestników będą pojawiać się również maskotki XXL.

Różowa droga na powitanie Skolima

O przygotowaniach do imprezy poinformował w mediach społecznościowych burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz. Miasto postanowiło nawiązać do charakterystycznego, barwnego wizerunku artysty. – Król Latino przyjedzie różową limuzyną… więc w Siemiatyczach przygotowaliśmy mu odpowiednie powitanie. Tak. Droga też jest różowa – napisał burmistrz.

Jak dodał, skoro w mieście organizowane są urodziny, wszystko musi odbyć się „na pełnym kolorze”. Róż ma więc stać się nieformalnym dress codem wydarzenia.

Zenek Martyniuk, Cleo i Skolim na jednej scenie

Koncertowa część imprezy rozpocznie się o godz. 18. Na scenie w siemiatyckim amfiteatrze wystąpią Zenek Martyniuk, Cleo, Skolim, Prymaki, Zorka, Crack House, Raider oraz Dance 2 Disco. Najważniejszym punktem wieczoru będzie urodzinowy koncert Skolima. Publiczność będzie mogła złożyć mu życzenia i wspólnie zaśpiewać „Sto lat”.

Skolim, czyli Konrad Skolimowski, jest piosenkarzem i aktorem znanym m.in. z seriali „Barwy szczęścia” i „Dziewczyny ze Lwowa”. Konrad Skolimowski Muzyczną popularność przyniosła mu piosenka „Wyglądasz idealnie”. Do jego rozpoznawalnych utworów należą również „Temperatura”, „Kiss Me Baby”, „Nie dzwoń do mnie mała”, „Palermo” oraz „Daj mi jedno słowo”.

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Ile kosztują bilety na urodziny Skolima?

Udział w wydarzeniu jest biletowany. Dzieci do 120 cm wzrostu mogą wejść na teren imprezy bezpłatnie. Zwykłe bilety kosztują 50 zł, natomiast za bilety kolekcjonerskie trzeba zapłacić 70 zł. Szczegółowe informacje organizacyjne są dostępne u organizatorów.

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