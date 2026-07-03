Dramat 20-latki w pociągu. Mężczyzna zabrał jej telefon za 6 tys. złotych i zrobił coś szokującego

Ukradł telefon podczas podróży pociągiem

Do zdarzenia doszło w pociągu PKP Intercity relacji Szczecin Główny – Mockava. Według informacji przekazanych przez Straż Ochrony Kolei, 51-letni mężczyzna wykorzystał chwilę nieuwagi 20-letniej pasażerki i zabrał jej telefon komórkowy. Wartość urządzenia kobieta oszacowała na 6 tys. zł.

Poszkodowana natychmiast zgłosiła kradzież kierownikowi pociągu, który powiadomił Komendę Regionalną Straży Ochrony Kolei w Białymstoku.

Został zatrzymany na stacji Białystok

Na stację Białystok skierowano patrol SOK. Funkcjonariusze weszli do pociągu stojącego przy peronie nr 3 i ujęli wskazanego przez pasażerkę 51-latka, zanim zdążył opuścić skład.

Jak przekazała Straż Ochrony Kolei, mężczyzna przyznał się do kradzieży i oświadczył, że telefon wyrzucił przez okno podczas jazdy pociągu.

Na miejsce wezwano patrol Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. O godz. 17.50 zatrzymany został przekazany funkcjonariuszom. Dalsze czynności w sprawie prowadzi III Komisariat Policji w Białymstoku.

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SOK podkreśla, że zdarzenie nie wpłynęło na kursowanie pociągów i nie spowodowało żadnych opóźnień. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.