Dramat 20-latki w pociągu. Mężczyzna zabrał jej telefon za 6 tys. złotych i zrobił coś szokującego

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-03 7:50

20-letnia pasażerka pociągu PKP Intercity straciła telefon komórkowy warty 6 tys. zł. Jak poinformowała Straż Ochrony Kolei, sprawca wykorzystał chwilę nieuwagi kobiety, a po kradzieży miał wyrzucić urządzenie przez okno jadącego pociągu. 51-latek został ujęty na stacji Białystok i przekazany policji.

Funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei tyłem w pociągu. O ujęciu sprawcy kradzieży przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Straż Ochrony Kolei/ Materiały prasowe

Ukradł telefon podczas podróży pociągiem

Do zdarzenia doszło w pociągu PKP Intercity relacji Szczecin Główny – Mockava. Według informacji przekazanych przez Straż Ochrony Kolei, 51-letni mężczyzna wykorzystał chwilę nieuwagi 20-letniej pasażerki i zabrał jej telefon komórkowy. Wartość urządzenia kobieta oszacowała na 6 tys. zł.

Poszkodowana natychmiast zgłosiła kradzież kierownikowi pociągu, który powiadomił Komendę Regionalną Straży Ochrony Kolei w Białymstoku.

Został zatrzymany na stacji Białystok

Na stację Białystok skierowano patrol SOK. Funkcjonariusze weszli do pociągu stojącego przy peronie nr 3 i ujęli wskazanego przez pasażerkę 51-latka, zanim zdążył opuścić skład.

Jak przekazała Straż Ochrony Kolei, mężczyzna przyznał się do kradzieży i oświadczył, że telefon wyrzucił przez okno podczas jazdy pociągu.

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Na miejsce wezwano patrol Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. O godz. 17.50 zatrzymany został przekazany funkcjonariuszom. Dalsze czynności w sprawie prowadzi III Komisariat Policji w Białymstoku.

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SOK podkreśla, że zdarzenie nie wpłynęło na kursowanie pociągów i nie spowodowało żadnych opóźnień. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

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policja białystok