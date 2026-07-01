Polska kupiła używane pociągi z Niemiec. Teraz przechodzą polonizację

POLREGIO przygotowuje do ruchu 9 pociągów kupionych od niemieckiego przewoźnika

Trwa polonizacja składów LINT27 i pierwsze prace modernizacyjne

Pociągi mają wyjechać na trasy w północno-wschodniej Polsce w 2027 roku

Na pokładzie znajdą się klimatyzacja, miejsca na rowery i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Każdy skład pomieści około 170 pasażerów

Dokumentację opracuje TechSolutions Group. Firma przygotuje m.in. dokumentację techniczną i elektryczną, system utrzymania pojazdów oraz uzyska wymagane zezwolenia na dopuszczenie składów do ruchu. Na realizację zadania ma 12 miesięcy.

W Punkcie Utrzymania Taboru POLREGIO w Olsztynie rozpoczęto już pierwsze prace. Z wnętrz pojazdów usunięto fotele i wykładziny oraz przeprowadzono ich dokładne czyszczenie.

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Pierwszy z pociągów LINT27 ma wyjechać na tory w czwartym kwartale 2027 roku. Docelowo będą one obsługiwać połączenia w północno-wschodniej Polsce. Każdy skład pomieści około 170 pasażerów i zostanie wyposażony m.in. w klimatyzację, miejsca na rowery oraz udogodnienia dla osób z ograniczoną mobilnością.

Wjechał autem pod pociąg

Wampiry energetyczne w twoim domu. W czasie upałów pożerają prąd i podnoszą rachunki. Zdjęcia: