Jagiellonia Białystok na ostatniej prostej do Ligi Europy. Czas na starcie z Iberią 1999

Wygrana w dwumeczu z Rangers FC dała Jagiellonii Białystok awans do fazy play-off eliminacji do Ligi Europy. Na tym etapie rywalem Jagiellonii będzie obecny mistrz Gruzji - Iberia 1999. To zespół, który pierwszy raz zagra w fazie ligowej europejskich pucharów. Do tego jest to pierwsza gruzińska drużyna od 2004 roku, która zakwalifikowała się do fazy zasadniczej europejskich rozgrywek.

Jagiellonia z kolei już trzeci raz z rzędu będzie grać jesienią w europejskich pucharach (zapewniona już Liga Konferencji), ale ma apetyt na Ligę Europy. Marzenie kibiców i piłkarzy jest jak najbardziej realne do spełnienia. Duma Podlasia jest wyraźnym faworytem czwartkowego meczu. Mimo to, Jaga nie zamierza lekceważyć przeciwnika.

Nowy skrzydłowy

Jagiellonia dokonała zmian w kadrze na europejskie puchary. Do rozgrywek został zgłoszony nowy skrzydłowy Ousmane Sow, który zastąpił Zacharego Zalewskiego. 26-latek ma szansę zadebiutować w meczu z Iberią 1999. W czwartkowym starciu żaden z zawodników Jagi nie pauzuje z powodu kartek i kontuzji, wszyscy piłkarze są do dyspozycji trenera Siemieńca.

Początek spotkania na Chorten Arenie w czwartek o godz. 18:00. Rewanż tydzień później w Tbilisi.