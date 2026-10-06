15-latek z podlaskiego wywołał alarm bombowy na lotnisku. Jest już w rękach policji

,,Halo Podłożyliśmy bombę”.

Do zdarzenia doszło pod koniec września. Alarm dotyczył podłożenia ładunku wybuchowego w jednym z samolotów na warszawskim lotnisku. Rozmówca nie potrafił wskazać, którego konkretnie samolotu dotyczy zagrożenie.

Informacja została potraktowana poważnie. Jednak alarm okazał się fałszywy.

Praca śledczych

Funkcjonariusze ustalili, że połączenie zostało wykonane z numeru zastrzeżonego, a numer telefonu podany podczas rozmowy najprawdopodobniej został wymyślony i miał utrudnić identyfikację sprawcy.

Ustalenia doprowadziły funkcjonariuszy do województwa podlaskiego, do jednej z tamtejszych placówek wychowawczych. Na miejscu zatrzymali 15-letniego podopiecznego ośrodka. Funkcjonariusze zabezpieczyli również należący do niego telefon komórkowy do dalszych czynności.