Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Białymstoku

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich mieszkańców – stan powietrza jest dziś bardzo dobry w stolicy Podlasia. Przelotny wiatr oraz dodatnia temperatura sprawiają, że dym z domowych pieców i rur wydechowych nie zalega przy ziemi, lecz jest sprawnie rozdmuchiwany. To idealny moment na poranny rozruch, dłuższy spacer z dziećmi czy bezobawne wywietrzenie mieszkania przed nadchodzącym weekendem.

Jak odczytywać dzisiejsze (20.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Oficjalna polska norma dobowa dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast dla pyłu PM2.5 roczny poziom dopuszczalny to 20 µg/m³ (według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia zaleca się, aby dzienne stężenie PM2.5 nie przekraczało 15 µg/m³). Dzisiejsze odczyty we wszystkich punktach pomiarowych w Białymstoku stanowią zaledwie ułamek dopuszczalnych limitów.

Oto szczegółowe wyniki z poszczególnych stacji:

Białystok, ul. Warszawska (pomiar z godziny 08:00): PM10 wynosi 15.8 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), natomiast PM2.5 to 13.4 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Stężenie PM10 sięga zaledwie 31,6% dobowej normy bezpieczeństwa.

(pomiar z godziny 08:00): PM10 wynosi 15.8 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), natomiast PM2.5 to 13.4 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Stężenie PM10 sięga zaledwie 31,6% dobowej normy bezpieczeństwa. Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty (pomiar z godziny 08:00): PM10 wynosi 12.8 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), a PM2.5 wskazuje 11.4 µg/m³. Wynik PM10 odpowiada zaledwie 25,6% dopuszczalnego progu.

(pomiar z godziny 08:00): PM10 wynosi 12.8 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), a PM2.5 wskazuje 11.4 µg/m³. Wynik PM10 odpowiada zaledwie 25,6% dopuszczalnego progu. Białystok, Al. Piłsudskiego (pomiar z godziny 08:00): PM10 wynosi 15.8 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), z kolei PM2.5 osiąga 15 µg/m³. Odczyt PM10 wynosi 31,6% normy dobowej.

(pomiar z godziny 08:00): PM10 wynosi 15.8 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), z kolei PM2.5 osiąga 15 µg/m³. Odczyt PM10 wynosi 31,6% normy dobowej. Białystok, ul. Upalna (pomiar z godziny 08:00): PM10 wynosi 13.7 µg/m³, a PM2.5 to 11.9 µg/m³. Poziom PM10 plasuje się na poziomie 27,4% dobowego limitu.

Wszystkie zarejestrowane stężenia pyłów zawieszonych utrzymują się na bardzo niskim poziomie, co gwarantuje pełen komfort i bezpieczeństwo podczas przebywania na świeżym powietrzu.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to trująca mgła, która powstaje z połączenia wilgoci oraz dymu z domowych pieców i spalin samochodowych. Drobne, niewidoczne dla oka cząsteczki brudu unoszą się wówczas w powietrzu i łatwo wpadają do naszych płuc. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: przed wyjściem na trening lub dłuższą przechadzkę zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza, co jest szczególnie ważne dla dzieci, seniorów oraz osób z problemami oddechowymi.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie