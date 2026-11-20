W sobotę (14 listopada) policjanci otrzymali zgłoszenie, że do galerii Jurowiecka wszedł mężczyzna z bronią. Na miejsce skierowano kilka patroli. Pierwszy dotarł niespełna minutę po przyjęciu zgłoszenia. Funkcjonariusze sprawdzili budynek i przejrzeli monitoring. Ustalili, że mężczyzna wyszedł z toalety, a następnie opuścił centrum handlowe.

Poszukiwania zakończyły się na ul. Pałacowej. W plecaku mężczyzny znaleziono plastikowy karabin z połamaną lufą. Jak przekazał mł. insp. Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji, nic nie wskazywało, by mężczyzna komukolwiek groził. Był znany funkcjonariuszom i znajdował się w kryzysie bezdomności. Po interwencji trafił do izby wytrzeźwień.

Mężczyzna otrzymał mandaty na łączną kwotę ponad 3 tys. zł. Dotyczyły m.in. zakłócania ładu i porządku pod wpływem alkoholu oraz wywołania niepotrzebnej czynności. Policja zdementowała też informacje o umorzeniu postępowania. Jak wyjaśnił rzecznik, nie prowadzono w tej sprawie postępowania przygotowawczego, więc nie mogło zostać umorzone.

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Do kolejnej interwencji doszło, gdy policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie stojącym przy wjeździe na parking galerii i trzymającym przedmiot przypominający broń. Jak podało Radio Białystok, był to ten sam mężczyzna. Tym razem miał przy sobie zabawkowy pistolet.

Mężczyzna był kompletnie pijany i ponownie trafił do izby wytrzeźwień. Jego sprawą zajmie się sąd.