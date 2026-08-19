Tajemnicze zaginięcie 15-letniej Sandry. Policja apeluje o pilną pomoc

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-19 12:35

Funkcjonariusze z II Komisariatu Policji w Białymstoku prowadzą intensywne poszukiwania 15-letniej Sandry Krzewskiej. Dziewczyna opuściła swoje miejsce zamieszkania 15 sierpnia 2026 roku i od tamtej pory bliscy nie mają z nią żadnego kontaktu.

Zaginęła 15-letnia Sandra. Policja prosi o pomoc
Autor: Archiwum prywatne

Poszukiwana dziewczyna mierzy około 160 centymetrów, ma niebieskie oczy oraz jasne włosy sięgające do ramion. Istotnym szczegółem w wyglądzie zaginionej jest widoczna dziurka po kolczyku w nosie. W momencie wyjścia z domu Sandra Krzewska była ubrana w czarne krótkie spodenki, sportowe białe obuwie oraz jasną koszulkę z krótkim rękawkiem.

Mundurowi apelują o wsparcie w prowadzonych działaniach. Każdy posiadający jakąkolwiek wiedzę o aktualnym miejscu pobytu nastolatki powinien niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub osobiście zgłosić się do najbliższego komisariatu.

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