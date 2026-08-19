Suwałki bez ciepłej wody. Aquapark obniża ceny biletów

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach poinformowało, że dostawy energii cieplnej zostały wstrzymane 19 sierpnia o godz. 1. Zgodnie z zapowiedzią przerwa ma potrwać do piątku, 21 sierpnia, do godz. 20.

Powodem utrudnień są prace związane z podłączeniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej. PEC zapowiada, że dołoży starań, aby możliwie skrócić czas przerwy.

Aquapark Suwałki obniża ceny biletów

Ograniczenia dotkną również Aquapark Suwałki. Od 19 sierpnia od godz. 6 do 21 sierpnia do godz. 20 pod natryskami nie będzie ciepłej wody. Odwiedzający powinni się także spodziewać niższej temperatury wody w nieckach basenowych.

W związku z niedogodnościami ceny biletów wejściowych na basen zostały czasowo obniżone o 20 proc.