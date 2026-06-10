Nielegalnie dostali się do Polski. Migranci z trzech krajów zatrzymani przy granicy

szesnaście osób ujęto po nielegalnym przedostaniu się z Litwy do Polski,

wśród zatrzymanych znaleźli się przybysze z Afganistanu, Maroka oraz Somalii,

mundurowi zatrzymali trzydziestoletniego obywatela Ukrainy.

Pierwsza akcja służb rozegrała się na terenie gminy Krasnopol. Przedstawiciele placówki zlokalizowanej w Rutce-Tartak podjęli działania niedaleko granicy z Litwą, gdzie wytropili siedmioosobową grupę cudzoziemców. Jak szybko ustalono, osoby te zaledwie chwilę wcześniej nielegalnie wkroczyły na terytorium naszego państwa. Zatrzymana grupa składała się z jednego Marokańczyka oraz sześciu Somalijczyków.

Do kolejnego incydentu doszło w okolicach miejscowości Krejwiany. Pogranicznik z Sejn, wspierany przez żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej, zainterweniował wobec kierowcy osobowego audi. Samochód poruszał się na opolskich tablicach rejestracyjnych, a prowadził go trzydziestoletni obywatel Ukrainy. Mężczyzna podczas kontroli wyznał mundurowym, że jego zadaniem było odebranie migrantów zmierzających na piechotę z Litwy. Chwilę po tej deklaracji, w niedalekiej odległości od samochodu, służby ujęły pięciu Afgańczyków.

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Tego samego dnia sejneńscy pogranicznicy natrafili na kolejnych czterech obywateli Afganistanu. Zatrzymani mężczyźni również nie posiadali dokumentów wymaganych do przebywania w Polsce. Wszyscy schwytani cudzoziemcy zostali niezwłocznie przekazani stronie litewskiej na mocy specjalnej procedury readmisji. Z kolei zatrzymany Ukrainiec pozostaje w dyspozycji polskiej Straży Granicznej, gdzie czeka na dalsze kroki prawne.

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