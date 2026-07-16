Folk francuski i bałkański opanuje Białystok. Rusza Podlaska Oktawa Kultur

Podlaska Oktawa Kultur, to jedno z ciekawszych wydarzeń w mieście i regionie. Festiwal narodził się z fascynacji tym, czym od wieków było Podlasie: miejscem spotkania ludzi, religii, tradycji, kultur i języków.

Myślę, że są to bardzo ważne wartości i warto o nich nieustannie przypominać. Cieszę się, że Podlaska Oktawa Kultur wciąż się rozwija, pojawiają się nowe atrakcje, jak np. Mała Oktawa, która odbędzie się na scenie plenerowej przed białostockimi Spodkami - mówi Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym

18-ta edycja

To osiemnasta edycja festiwalu, który przyciąga nie tylko mieszkańców miasta, ale też turystów z całego kraju. Wielu z nich przyjeżdża tu specjalnie na Oktawę.

Pogranicze

Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest szeroko rozumiane pogranicze, które nie oznacza podziału, ale linie spotkania.

Rozumiemy je jako przestrzeń spotkania, wzajemnych inspiracji i wspólnych doświadczeń. Tu rodzi się dialog, i twórczość, tu przeszłość łączy się ze współczesnością przefiltrowaną przez wrażliwość artystów – dodaje Anastazja Popławska z Podlaskiego Instytutu Kultury.

Folk z Bałkanów i Francji

Piątek poświęcony będzie brzmieniom południowej Europy. Ma to być koncert pełen rytmów, tańca i muzyki zakorzenionej w Karpatach i Bałkanach.

W sobotę na Rynku Kościuszki w Białymstoku zara Guilhem Desq, artysta który łączy folk z elektroniką, uzyskując niesamowite, hipnotyczne brzmienie. Desq brawurowo przekracza kolejne granice twórczych poszukiwań.

Wstęp jest wolny. Program www.oktawa.pikpodlaskie.pl.

Tak było na POKtańcówke w poprzednich latach