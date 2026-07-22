41-latek podejrzany o pedofilię. Jest decyzja o areszcie

Decyzje o zatrzymaniu wydała Prokuratura Rejonowa w Hajnówce. Mieszkaniec powiatu hajnowskiego latem ubiegłego roku dopuścił się czynu pedofilskiego w stosunku do kilkuletniej dziewczynki. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu dopuszczenia się innej czynności seksualnej.

Śledczy apelują do świadków

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna na przestrzeni ostatnich lat mógł dopuścić się podobnych czynów w stosunku do innych małoletnich. Do zdarzeń mogło dochodzić na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.

Osoby, które posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat tych zdarzeń proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce (tel. 47 712 62 32) lub bezpośrednio z Prokuraturą Rejonową w Hajnówce (tel. 85 656 53 88).