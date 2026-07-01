Tak bawiliście się na Dniach Tykocina. Miasteczko pełne muzyki i atrakcji [ZDJĘCIA]

Tegoroczne Dni Tykocina przyciągnęły masę mieszkańców, ale też turystów. Pomimo tropikalnych temperatur plac przy ul. Klasztornej wypełnił się spragnionymi dobrej zabawy fanami muzyki tanecznej i pop.

Na scenie zagrali Extazy, Moraless i Ewelina Lisowska. A potem do tańca rozgrzewał nas DJ Olek.

Nie zabrakło akcentów kulinarnych. Były stoiska z lokalnymi przysmakami i tykociński tort. Ponadto szukanie kwiatu paproci i puszczanie wianków na Narwi.

Eska Summer City

Na dniach Tykocina był nasz letni patrol Eska Summer City. Mięliśmy masę wakacyjnych gadżetów, dobra energię. Tych, którzy brali udział w naszych konkursach mocno pozdrawiamy.Dzięki za niesamowite flow. :)

Zobaczcie jak było! :)