Tak bawiliście się na Dniach Tykocina. Miasteczko pełne muzyki i atrakcji [ZDJĘCIA]

Julia Łata
Paweł Jakubowski
2026-07-01 15:41

To były huczne Dni Tykocina, pełne dobrej muzyki i zabawy. Było gorąco, a dodatkowo ze sceny swoimi hitami rozgrzewali nas fenomenalni artyści. Ponadto puszczanie wianków na Narwi, tykociński tort, szukanie kwiatu paproci i nasz patrol Eska Summer City.

Tegoroczne Dni Tykocina przyciągnęły masę mieszkańców, ale też turystów. Pomimo tropikalnych temperatur plac przy ul. Klasztornej wypełnił się spragnionymi dobrej zabawy fanami muzyki tanecznej i pop.

Na scenie zagrali Extazy, Moraless i Ewelina Lisowska. A potem do tańca rozgrzewał nas DJ Olek

Nie zabrakło akcentów kulinarnych. Były stoiska z lokalnymi przysmakami i tykociński tort. Ponadto szukanie kwiatu paproci i puszczanie wianków na Narwi. 

Eska Summer City

Na dniach Tykocina był nasz letni patrol  Eska Summer City. Mięliśmy masę wakacyjnych gadżetów, dobra energię. Tych, którzy brali udział w naszych konkursach mocno pozdrawiamy.Dzięki za niesamowite flow. :) 

Zobaczcie jak było! :)

tykocin
ESKA Summer City