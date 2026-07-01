Bartosz Mazurek z Jagiellonii Białystok przenosi się do RB Salzburg! Jaga zarobi grube miliony

Jagiellonia Białystok sprzedała swój wielki talent. Potwierdziły się doniesienia medialne o odejściu Bartosza Mazurka do RB Salzburg. Transfer 19-latka opiewa na 7,5 mln euro.

Z Jagiellonii Białystok do RB Salzburg

Bartosz Mazurek przeniósł się do austriackiego Red Bull Salzburg na zasadzie transferu definitywnego. 19-latek pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt z nowym klubem.

Mazurek był związany z Jagiellonią od dziesięciu lat. W Ekstraklasie zadebiutował w marcu 2025 roku w meczu wyjazdowym z Widzewem Łódź, a już w sezonie 2025/2026 był bardzo ważną postacią w zespole prowadzonym przez trenera Adriana Siemieńca. To właśnie on odnotował hat-tricka w wyjazdowym meczu z Fiorentiną, dzięki czemu zapisał się na kartach historii Jagiellonii.

- Decyzja o odejściu nie była łatwa, bo spędziłem tu dziesięć lat - mówi Bartosz Mazurek. - Dorastałem nie tylko jako piłkarz, ale też jako człowiek. Dziękuję wszystkim osobom, które spotkałem na swojej drodze.

Jaga zarobi na 19-letnim pomocniku 7,5 mln euro, do tego dojdą bonusy. To drugi po Oskarze Pietuszewskim rekordowy transfer Dumy Podlasia.