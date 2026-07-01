To już dziewiąty McDonald's w Białymstoku. Pierwsi klienci dostaną prezenty

Nowa restauracja zostanie otwarta 3 lipca o godz. 11.00. Z okazji inauguracji pierwszych 200 gości otrzyma w prezencie bidon na wodę z logo McDonald's.

Lokal został wyposażony w 102 miejsca siedzące, ogródek zewnętrzny, plac zabaw dla dzieci oraz linię McDrive. Restauracja jest również dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W menu dostępna będzie pełna oferta McDonald's, w tym produkty McCafé. Śniadania będą serwowane od poniedziałku do piątku do godz. 10.30, a w weekendy do godz. 11.00.

Nowy McDonald's powstał przy budowanym parku handlowym realizowanym przez Redkom Development, zlokalizowanym przy miejskiej obwodnicy w północno-wschodniej części Białegostoku. Obiekt ma obsługiwać nie tylko mieszkańców miasta, ale także osoby dojeżdżające z Wasilkowa, Supraśla i Grabówki.

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Docelowo park handlowy zaoferuje ponad 14 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej, blisko 20 sklepów i punktów usługowych oraz około 300 miejsc parkingowych. Wśród najemców znajdą się m.in. Jysk, RTV Euro AGD, Rossmann, Pepco, Sinsay, TEDi, New Yorker, Martes Sport, CentrumRowerowe.pl, Dr Materac, a także siłownia Xtreme Fitness Gyms, Xtreme Kids, sklep zoologiczny i punkt badań diagnostycznych. Od czerwca działa już tam również Biedronka.

Pełne otwarcie całego parku handlowego zaplanowano na IV kwartał 2026 roku.