To już dziewiąty McDonald's w Białymstoku. Pierwsi klienci dostaną prezenty

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-01 14:15

W piątek (3.06) mieszkańcy Białegostoku będą mogli skorzystać z nowej restauracji McDonald's przy ul. Andersa. To dziewiąty lokal tej sieci w mieście i jeden z pierwszych punktów, które rozpoczną działalność w powstającym parku handlowym. Na pierwszych klientów przygotowano także upominki.

Budowa parku handlowego z lotu ptaka. Obok restauracja McDonald's. O nowym otwarciu przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Redkom Development Sp. z o.o. / Materiały prasowe

Nowa restauracja zostanie otwarta 3 lipca o godz. 11.00. Z okazji inauguracji pierwszych 200 gości otrzyma w prezencie bidon na wodę z logo McDonald's.

Lokal został wyposażony w 102 miejsca siedzące, ogródek zewnętrzny, plac zabaw dla dzieci oraz linię McDrive. Restauracja jest również dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W menu dostępna będzie pełna oferta McDonald's, w tym produkty McCafé. Śniadania będą serwowane od poniedziałku do piątku do godz. 10.30, a w weekendy do godz. 11.00.

Nowy McDonald's powstał przy budowanym parku handlowym realizowanym przez Redkom Development, zlokalizowanym przy miejskiej obwodnicy w północno-wschodniej części Białegostoku. Obiekt ma obsługiwać nie tylko mieszkańców miasta, ale także osoby dojeżdżające z Wasilkowa, Supraśla i Grabówki.

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Docelowo park handlowy zaoferuje ponad 14 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej, blisko 20 sklepów i punktów usługowych oraz około 300 miejsc parkingowych. Wśród najemców znajdą się m.in. Jysk, RTV Euro AGD, Rossmann, Pepco, Sinsay, TEDi, New Yorker, Martes Sport, CentrumRowerowe.pl, Dr Materac, a także siłownia Xtreme Fitness Gyms, Xtreme Kids, sklep zoologiczny i punkt badań diagnostycznych. Od czerwca działa już tam również Biedronka.

Pełne otwarcie całego parku handlowego zaplanowano na IV kwartał 2026 roku.

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