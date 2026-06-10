Rośnie nowy park handlowy. Otwarcie pierwszego sklepu. Biedronka przygotowała prezenty dla klientów

Nowa Biedronka powstała w północnej części miasta, przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych Białegostoku. Lokalizacja tuż przy miejskiej obwodnicy ma zapewnić wygodny dojazd zarówno mieszkańcom miasta, jak i osobom przyjeżdżającym z okolicznych miejscowości.

Otwarcie sklepu zaplanowano na 11 czerwca. Będzie to pierwszy działający punkt w nowym parku handlowym, którego pełne uruchomienie przewidziano w IV kwartale 2026 roku.

Atrakcje dla klientów na otwarcie

Z okazji inauguracji działalności przygotowano szereg atrakcji. Pierwszych 100 klientów otrzyma paczki ze słodkościami. Najmłodsi będą mogli zrobić sobie zdjęcie z maskotką Biedronki, a na odwiedzających czekać będzie także fotobudka AI.

Czytaj też: Starbucks wchodzi do Białegostoku. Jest data otwarcia pierwszej kawiarni

Organizatorzy zapowiadają również darmową kawę i lemoniadę. Użytkownicy aplikacji Biedronka będą mogli wziąć udział w zabawie z kołem fortuny, gdzie do wygrania będą produkty dostępne w sklepie. Przygotowano także konkurs dla fanów napojów Monster Energy.

Dodatkowo na klientów czekać mają specjalne promocje związane z otwarciem placówki.

Ulica Andersa. Powstaje jeden z największych parków handlowych w mieście

Biedronka to dopiero początek inwestycji. Po zakończeniu budowy cały park handlowy ma oferować ponad 14 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej. W obiekcie znajdzie się blisko 20 lokali reprezentujących różne branże.

Wśród zapowiadanych najemców są między innymi:

Jysk,

Dr Materac,

RTV Euro AGD,

CentrumRowerowe.pl,

Sinsay,

Pepco,

New Yorker,

Martes Sport,

Rossmann.

Ofertę uzupełnią również sklep zoologiczny, punkt badań diagnostycznych, siłownia Xtreme Fitness Gyms oraz Xtreme Kids – przestrzeń przeznaczona dla dzieci, promująca aktywność fizyczną. Choć na otwarcie większości lokali trzeba będzie jeszcze poczekać, już od 11 czerwca mieszkańcy będą mogli korzystać z pierwszego sklepu w nowym kompleksie handlowym.

To najpopularniejsze żeńskie nazwiska w Polsce. Zdjęcia:

11