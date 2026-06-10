Rośnie nowy park handlowy. Otwarcie pierwszego sklepu. Biedronka przygotowała prezenty dla klientów

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-10 11:35

Już 11 czerwca mieszkańcy Białegostoku będą mogli zrobić zakupy w nowej Biedronce przy ul. Gen. Władysława Andersa 36. Sklep będzie pierwszym uruchomionym obiektem powstającego tam dużego parku handlowego realizowanego przez Redkom Development.

Rośnie nowy park handlowy. Otwarcie pierwszego sklepu. Biedronka przygotowała prezenty dla klientów

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Autor: Redkom Development Sp. z o.o. / Materiały prasowe

Nowa Biedronka powstała w północnej części miasta, przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych Białegostoku. Lokalizacja tuż przy miejskiej obwodnicy ma zapewnić wygodny dojazd zarówno mieszkańcom miasta, jak i osobom przyjeżdżającym z okolicznych miejscowości.

Otwarcie sklepu zaplanowano na 11 czerwca. Będzie to pierwszy działający punkt w nowym parku handlowym, którego pełne uruchomienie przewidziano w IV kwartale 2026 roku.

Atrakcje dla klientów na otwarcie

Z okazji inauguracji działalności przygotowano szereg atrakcji. Pierwszych 100 klientów otrzyma paczki ze słodkościami. Najmłodsi będą mogli zrobić sobie zdjęcie z maskotką Biedronki, a na odwiedzających czekać będzie także fotobudka AI.

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Organizatorzy zapowiadają również darmową kawę i lemoniadę. Użytkownicy aplikacji Biedronka będą mogli wziąć udział w zabawie z kołem fortuny, gdzie do wygrania będą produkty dostępne w sklepie. Przygotowano także konkurs dla fanów napojów Monster Energy.

Dodatkowo na klientów czekać mają specjalne promocje związane z otwarciem placówki.

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Ulica Andersa. Powstaje jeden z największych parków handlowych w mieście

Biedronka to dopiero początek inwestycji. Po zakończeniu budowy cały park handlowy ma oferować ponad 14 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej. W obiekcie znajdzie się blisko 20 lokali reprezentujących różne branże.

Wśród zapowiadanych najemców są między innymi:

  • Jysk,
  • Dr Materac,
  • RTV Euro AGD,
  • CentrumRowerowe.pl,
  • Sinsay,
  • Pepco,
  • New Yorker,
  • Martes Sport,
  • Rossmann.

Ofertę uzupełnią również sklep zoologiczny, punkt badań diagnostycznych, siłownia Xtreme Fitness Gyms oraz Xtreme Kids – przestrzeń przeznaczona dla dzieci, promująca aktywność fizyczną. Choć na otwarcie większości lokali trzeba będzie jeszcze poczekać, już od 11 czerwca mieszkańcy będą mogli korzystać z pierwszego sklepu w nowym kompleksie handlowym.

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