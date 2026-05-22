Starbucks wchodzi do Białegostoku. Jest data otwarcia pierwszej kawiarni

Starbucks pojawi się w Białymstoku

Kawiarnia zostanie otwarta 29 czerwca 2026 roku

Lokal powstanie w Galerii Jurowieckiej

To pierwsza kawiarnia tej sieci w mieście

Mieszkańcy od lat pytali o wejście marki do Białegostoku

W Białymstoku, największym mieście północno-wschodniej Polski, do tej pory nie działała żadna kawiarnia Starbucks. Dla wielu mieszkańców było to zaskakujące, szczególnie że sieć od lat obecna jest w największych polskich aglomeracjach.

Temat regularnie wracał w mediach społecznościowych i na lokalnych grupach internetowych. Wielu internautów podkreślało, że obecność Starbucksa byłaby symbolem dalszego rozwoju miasta i przybliżyłaby Białystok do standardów dużych metropolii.

Teraz wszystko wskazuje na to, że oczekiwania mieszkańców zostaną spełnione. Jak podaje Białystok Online, pierwsza kawiarnia Starbucks w Białymstoku zostanie otwarta 29 czerwca 2026 roku w Galerii Jurowieckiej.

Starbucks – światowy gigant rynku kawowego

Starbucks to największa sieć kawiarni na świecie. Firma została założona w 1971 roku w Seattle w Stanach Zjednoczonych, które uznawane jest za jedno z najważniejszych miejsc narodzin nowoczesnej kultury kawowej.

Początkowo Starbucks był niewielką palarnią i sklepem z ziarnami kawy. Z czasem marka rozrosła się do globalnego imperium obecnego na wszystkich kontynentach. Dziś sieć posiada tysiące lokali w największych miastach świata.

Popularność marki zbudowały nie tylko kawy, ale także charakterystyczny sposób ich serwowania. Rozpoznawalne kubki z logo syreny oraz zwyczaj wpisywania imion klientów stały się jednym z symboli sieci. Starbucks słynie również z sezonowych napojów, takich jak Pumpkin Spice Latte jesienią czy zimowe edycje z dodatkiem cynamonu, piernika i wanilii.

Starbucks w Polsce. Białystok dołącza do listy

Pierwsza kawiarnia Starbucks w Polsce została otwarta w 2009 roku w Warszawie. Od tego czasu sieć rozwija się w największych miastach kraju. Lokale działają m.in. w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Białystok przez lata pozostawał jednak białą plamą na mapie sieci. Otwarcie kawiarni w Galerii Jurowieckiej ma to zmienić.

