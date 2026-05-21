Młoda Ultra wesprze Jagiellonię w ostatnim meczu. Na trubuny wpada 4000 dzieci

„Młoda Ultra” to inicjatywa, która od lat udowadnia, że pasja do sportu rodzi się na trybunach. Akcja nie tylko zapewnia wstęp na mecz, ale przede wszystkim integruje młodych fanów, uczy zasad kulturalnego dopingu i buduje poczucie przynależności do „Jagiellońskiej Rodziny”.

- Dla wielu dzieci, które jadą do Białegostoku z najdalszych części naszego województwa, będzie to pierwszy kontakt z tak dużą, profesjonalną imprezą sportową - podkreśla Jacek Romanowski, Prezes Fundacji Little Big Power z Białegostoku, pomysłodawca akcji.

Każde dziecko i opiekun w ramach Młodej Ultry otrzyma od organizatorów pamiątkowy szalik w barwach białostockiej dumy.

- Młoda Ultra będzie nie tylko wsparciem dla piłkarzy, ale przede wszystkim manifestacją naszej żółto-czerwonej tożsamości. Chcemy, aby każde z tych dzieci wróciło do domu z poczuciem, że Jagiellonia to ich wielka rodzina – dodaje Adrian Molski-Strzałkowski, dyrektor marketingu Jagiellonii Białystok.

Jagiellonia- Zagłębie

Stawką tego meczu jest wicemistrzostwo kraju, które daje przepustkę do eliminacji Ligi Mistrzów. Duma Podlasia jest trzecia i musi wygrać, ale też liczyć na potknięcie drugiego w tabeli Górnika Zabrze. Spotkanie obejrzy komplet publiczności.

Mecz w sobotę o godz. 17:30