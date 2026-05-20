"Czeka nas onkologiczne tsunami". Lawinowo rośnie liczba chorych na raka

Od roku 2040 możemy spodziewać się nawet 4 mln nowych zachorowań rocznie - mówiła podczas konferencji w Sztokholmie profesor Barbara Jereczek-Fosa, kierowniczka Katedry Radioterapii Onkologicznej Uniwersytetu w Mediolanie i Katedry Radioterapii Onkologicznej w Europejskim Instytucie Onkologii.

- W związku z tym bardzo się cieszymy, że możemy doposażyć naszą pracownię w nowoczesny sprzęt - mówiła doktor Dorota Kazberuk, zastępczyni dyrektora do spraw lecznictwa Białostockiego Centrum Onkologii. - To daje naszym pacjentom szybszą ścieżkę, krótsze oczekiwanie na badanie i przede wszystkim cały proces diagnostyczno-leczniczy dzieje się w jednym ośrodku.

Projekt za 3 mln euro

W ramach programu Interreg Polska-Ukraina Białostockie Centrum Onkologii i Onkologiczne Regionalne Centrum Terapeutyczno-Diagnostyczne we Lwowie zyskały nowoczesny, bardzo dokładny sprzęt do endoskopii i tomograf komputerowy. Projekt obejmował także szkolenia personelu.

- To procesory wyposażone w sztuczną inteligencję oraz videoendoskopy i videogastroskopy. Nasze gabinety wyposażyliśmy w sprzęt do monitorowania pacjentów po badaniach wykonywanych w znieczuleniu anestezjologicznym - mówi doktor Grażyna Piotrowska-Staworko z Białostockiego Centrum Onkologii. - Dzięki temu pacjenci w naszym ośrodku są dobrze diagnozowani i bezpieczni jeśli chodzi o ewentualne powikłania po zabiegach.

Lepszy sprzęt to wcześniejsza diagnoza

Nowy sprzęt zapewnia lepszą jakość zabiegów - wysoka rozdzielczość i zastosowanie sztucznej inteligencji pozwala na wykrywanie nawet bardzo małych zmian, a także na ich różnicowanie, określanie, na ile są one istotne oraz na podejmowanie decyzji co do dalszego postępowania.

Więcej sprzętu pozwala na zwiększenie liczby badań diagnostycznych. Przed rozbudową pracowni w Białostockim Centrum Onkologii lekarze wykonywali około 3 tys. badań rocznie. W tym roku placówka planuje wykonanie około 7 tys badań.

Dzięki pieniądzom z projektu w BCO można teraz wykonać m. in. badanie EUS - endosonografię. Służy ono do wykrywania zmian nowotworowych w ścianie przewodu pokarmowego, głównie w przełyku, żołądku i trzustce.

To istotne, bo nowotwory trzustki są wyjątkowo trudne do zdiagnozowania, a w leczeniu tych schorzeń wczesne wykrycie daje jak największą szansę na powrót do zdrowia.