Szpiegowali na rzecz Rosji. Trzech Polaków zatrzymanych przez ABW

Zatrzymani to Polacy w wieku od 48 do 62 lat, których ujęto na terenie województwa Podlaskiego.

Prokurator przedstawił zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu, chodzi o rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium Rzeczpospolitej.

Planowany sabotaż

- Dodatkowo zarzuca się im wytwarzanie i udostępniania materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, czynienia przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym - Informuje Biuro krajowe Prokuratury Krajowej.

Mężczyźni zostali przesłuchani. Nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia.

Wnioski o areszt

Prokurator skierowała do sądu wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Sąd Rejonowy w Białymstoku wnioski te uwzględnił.