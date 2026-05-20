Szpiegowali na rzecz Rosji. Trzech Polaków zatrzymanych przez ABW

Zatrzymani to Polacy w wieku od 48 do 62 lat, których ujęto na terenie województwa Podlaskiego.
Prokurator przedstawił zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu, chodzi o rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium Rzeczpospolitej.
Planowany sabotaż
- Dodatkowo zarzuca się im wytwarzanie i udostępniania materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, czynienia przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym - Informuje Biuro krajowe Prokuratury Krajowej.
Mężczyźni zostali przesłuchani. Nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia.
Wnioski o areszt
Prokurator skierowała do sądu wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Sąd Rejonowy w Białymstoku wnioski te uwzględnił.