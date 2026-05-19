Wykonywała wszystkie polecenia. 36-latka straciła 125 tysięcy złotych

Departament cyberprzestępczości

Mieszkanka Kolna uwierzyła, że rozmawia z pracownika departamentu cyberprzestępczości. Mężczyzna twierdził, że ktoś próbował zaciągnąć kredyt na jej dane.

- Aby ochronić oszczędności, rozmówca namówił ją, aby wypłaciła je w różnych bankomatach, w innym mieście. Pieniądze miała przekazać rzekomemu księgowemu, który miał podać jej odpowiednie hasło - informuje biuro prasowe Podlaskiej Policji

Dwukrotnie woziła kasę do oszustów

36 - latka pojechała we wskazane przez oszusta miejsce, gdzie przekazała część pobranych pieniędzy.

- Po upływie godziny ponownie spotkała się z tym samym mężczyzną, w tym samym miejscu i przekazała mu pozostałe oszczędności - zaznacza podlaska policja

Gdy kontaktował się z cyber-ekspertami się urwał, kobieta zorientował się, że została oszukana.

Policja apeluje

O zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych.