Pożar w Narwiańskim Parku Narodowym. W akcji samolot Dromader

Paweł Jakubowski
2026-05-20 8:01

Ogień pojawił się niedaleko miejscowości Izbiszcze w gminie Choroszcz. Spłonęło 14 hektarów traw.

Pożar

i

Autor: OSP Choroszcz/ Materiały prasowe

Susza w Narwiańskim Parku Narodowym i cenne przyrodniczo tereny są narażone na pożary. Kolejny wybuchł w wtorek wieczorem. Zapaliły się trawy między miejscowością Izbiszcze, a rzeką Narew.

Uratowano kilkaset hektarów 

Z ogniem walczyło 20 zastępów straży pożarnej. Po kilku godzinach sytuację udało się opanować. A zagrożenie było ogromne, bo obszar, na którym są trawy zajmuje kilkaset hektarów. Dodatkowo na tym terenie są torfowiska.  

W akcji gaśniczej wykorzystano specjalne quady, drony oraz niezawodny samolot Dromader.

Trwa szacowanie strat i ustalenie przyczyn pożaru. 

Przeczytaj także:
Tyle zostało z BMW po zderzeniu z tirem. Koszmarny wypadek tuż przed świtem
narwiański park narodowy
pożar