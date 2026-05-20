Pożar w Narwiańskim Parku Narodowym. W akcji samolot Dromader

Susza w Narwiańskim Parku Narodowym i cenne przyrodniczo tereny są narażone na pożary. Kolejny wybuchł w wtorek wieczorem. Zapaliły się trawy między miejscowością Izbiszcze, a rzeką Narew.

Uratowano kilkaset hektarów

Z ogniem walczyło 20 zastępów straży pożarnej. Po kilku godzinach sytuację udało się opanować. A zagrożenie było ogromne, bo obszar, na którym są trawy zajmuje kilkaset hektarów. Dodatkowo na tym terenie są torfowiska.

W akcji gaśniczej wykorzystano specjalne quady, drony oraz niezawodny samolot Dromader.

Trwa szacowanie strat i ustalenie przyczyn pożaru.