Wykonywała wszystkie polecenia. 38-latka straciła 125 tysięcy złotych

Paweł Jakubowski
2026-05-19 14:30

36-latka dała się nabrać na osobę podającą się za bankowego speca od cyberprzestępczości. Kobieta wykonywała wszystkie jego polecenia i straciła 125 tysięcy złotych.

Oszukana

Autor: Podlaska Policja / Materiały prasowe

Departament cyberprzestępczości

Mieszkanka Kolna uwierzyła, że rozmawia z pracownika departamentu cyberprzestępczości. Mężczyzna twierdził, że ktoś próbował zaciągnąć kredyt na jej dane. 

-  Aby ochronić oszczędności, rozmówca namówił ją, aby wypłaciła je w różnych bankomatach, w innym mieście. Pieniądze miała przekazać rzekomemu księgowemu, który miał podać jej odpowiednie hasło  - informuje biuro prasowe Podlaskiej Policji 

Dwukrotnie woziła kasę do oszustów

36 - latka pojechała we wskazane przez oszusta miejsce, gdzie przekazała część pobranych pieniędzy.

- Po upływie godziny ponownie spotkała się z tym samym mężczyzną, w tym samym miejscu i przekazała mu pozostałe oszczędności - zaznacza podlaska policja 

Gdy kontaktował się z cyber-ekspertami się urwał, kobieta zorientował się, że została oszukana. 

Policja apeluje

O zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych.  

