Tajemnicza śmierć na Podlasiu. W aucie znaleziono zwłoki mężczyzny

samochód odnaleziono w rowie w rejonie Zadobrza,

w aucie znajdował się 82-letni mężczyzna,

lekarz stwierdził zgon na miejscu,

sprawę wyjaśnia policja i prokuratura.

Do tragedii doszło w poniedziałek 18 maja 2026 roku tuż przed godziną 6 rano. Funkcjonariusze odebrali niepokojący sygnał o samochodzie, który znajdował się w rowie niedaleko wsi Zadobrze. Z przekazanych informacji wynikało, że kierowca tkwiący w samochodzie jest nieprzytomny i nie oddycha. - Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a będący na miejscu lekarza stwierdził zgon mężczyzny. Trwają czynności pod nadzorem Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Wysokiem Mazowieckiem - przekazała mł. asp. Kinga Wlazło Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

