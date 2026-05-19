Wielka wygrana w popularnym uzdrowisku. To najwyższa wygrana w historii miasta

Szczęśliwy kupon Ekstra Pensji został zawarty metodą „chybił trafił” w punkcie LOTTO przy ul. Mostowej 15 w Augustowie. Gracz kupił dwa zakłady, a w jednym z nich znalazły się liczby wylosowane 15 maja: 19, 23, 27, 28, 31 oraz 1.

Osoba, która zawarła zakład, zdecydowała się na grę ze stawką x2. Dzięki temu wygra nie standardowe 5 tys. zł miesięcznie przez 20 lat, lecz aż 10 tys. zł miesięcznie przez 20 lat! Łączna wartość wygranej wynosi więc 2,4 mln zł. Jak podkreśla Totalizator Sportowy, gdyby gracz wybrał maksymalną stawkę x10, miesięczna wypłata mogłaby wynosić nawet 50 tys. zł przez 20 lat.

Według informacji przekazanych przez Totalizator Sportowy, piątkowa wygrana jest najwyższą, jaka kiedykolwiek została odnotowana w Augustowie. Tego samego dnia szczęście dopisało również uczestnikowi Eurojackpot. W losowaniu padła wygrana III stopnia o wartości 1 804 655,60 zł.

