Podlaska żywność na talerzu. Pilotażowy program "Stołówka Stąd!" już wdrażany w podlaskich szkołach

Na talerzach dania na bazie lokalnych produktów. To cel pilotażowego programu "Stołówka Stąd", który jest wdrażany w województwie podlaskim. Bierze w nim udział 20 szkół z regionu, m.in. Zespół Szkół w Drohiczynie. Projekt wystartował pod koniec 2025 roku.

- Fajną rzeczą, którą wprowadziliśmy jest talerz warzyw, gdzie dzieci wybierają przystawki do śniadania. W ten sposób nie marnujemy żywności - mówi dyrektor Zespołu Szkół w Drohiczynie Dorota Kowalczuk. - Widzimy zainteresowanie i widzimy, że dzieci nie odnoszą posiłków, a jedzą do końca.

Głównym założeniem programu jest systemowa poprawa jakości żywienia w stołówkach.

- Chodzi o to, żeby do stołówek szkolnych trafiały produkty od lokalnych producentów - tłumaczy ​Agnieszka Zawistowska, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. - To też wzmocnienie lokalnego patriotyzmu, żeby od małego uczyć, że najlepsze to, co polskie.

Program ma też edukować młodzież w zakresie zdrowego odżywiania się. Ponadto w ramach projektu prowadzone są warsztaty i szkolenia kulinarne dla personelu.