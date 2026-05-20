Podlaska żywność na talerzu. Pilotażowy program "Stołówka Stąd!" już wdrażany w podlaskich szkołach

Julia Łata
2026-05-20 15:31

W Podlaskiem trwa wdrażanie pilotażowego programu "Stołówka Stąd". Do udziału zakwalifikowało się 20 szkół m.in. z Białegostoku, Suwałk, Drohiczyna i Bielska Podlaskiego. Głównym założeniem programu jest systemowa poprawa jakości żywienia w stołówkach.

jedzenie

i

Autor: Pixabay.com

Na talerzach dania na bazie lokalnych produktów. To cel pilotażowego programu "Stołówka Stąd", który jest wdrażany w województwie podlaskim. Bierze w nim udział 20 szkół z regionu, m.in. Zespół Szkół w Drohiczynie. Projekt wystartował pod koniec 2025 roku.

- Fajną rzeczą, którą wprowadziliśmy jest talerz warzyw, gdzie dzieci wybierają przystawki do śniadania. W ten sposób nie marnujemy żywności - mówi dyrektor Zespołu Szkół w Drohiczynie Dorota Kowalczuk. - Widzimy zainteresowanie i widzimy, że dzieci nie odnoszą posiłków, a jedzą do końca. 

Głównym założeniem programu jest systemowa poprawa jakości żywienia w stołówkach.

- Chodzi o to, żeby do stołówek szkolnych trafiały produkty od lokalnych producentów - tłumaczy ​Agnieszka Zawistowska, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. - To też wzmocnienie lokalnego patriotyzmu, żeby od małego uczyć, że najlepsze to, co polskie.

Program ma też edukować młodzież w zakresie zdrowego odżywiania się. Ponadto w ramach projektu prowadzone są warsztaty i szkolenia kulinarne dla personelu.

Przeczytaj także:
Pół roku od otwarcia przejść granicznych z Białorusią. Brak ożywienia gospodarc…
województwo podlaskie