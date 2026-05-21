Już nie Bieszczady. Miłośnicy ciszy wybierają ten region

Nowy azyl dla szukających spokoju

Coraz więcej osób nie wybiera już wakacji pełnych atrakcji i intensywnego zwiedzania. Zamiast tego rośnie potrzeba miejsc cichych, kameralnych i oddalonych od turystycznego zgiełku. Współczesne tempo życia sprawia, że wielu z nas czuje się przebodźcowanych - zmęczonych hałasem, informacjami i ciągłą dostępnością.

W efekcie urlop przestaje być wyścigiem o zobaczenie jak największej liczby atrakcji, a staje się próbą odzyskania równowagi. Liczy się przestrzeń, natura i możliwość naprawdę odcięcia się od codzienności. Gdzie takie udogodnienia w Polsce znajdziemy "od ręki"? Okazuje się, że nie tylko w Bieszczadach.

Suwalszczyzna przyciąga turystów

Suwalszczyzna przez lata pozostawała w cieniu Bieszczad, lecz dziś przyciąga osoby szukające ciszy, przestrzeni i kontaktu z dziką przyrodą. Region ten wyróżnia się na tle reszty kraju wyjątkową rzeźbą terenu. Efektem ostatniego zlodowacenia są:

pagórkowate moreny i wzgórza,

głębokie rynny jeziorne,

liczne jeziora o krystalicznie czystej wodzie,

rozległe lasy i naturalne doliny.

Jednym z najbardziej znanych przykładów jest jezioro Hańcza - najgłębsze jezioro w Polsce.

Gdzie znajduje się Suwalszczyzna?

Suwalszczyzna znajduje się w północno-wschodniej Polsce, głównie w województwie podlaskim, ale częściowo także w województwie warmińsko-mazurskim.

Miasta w "nowych Bieszczadach"

Co ciekawe, coraz częściej o tym obszarze mówi się potocznie jako o "nowych Bieszczadach". Określenie to nie jest oficjalne, ale dobrze oddaje charakter regionu - spokojnego, mało zaludnionego i wciąż omijanego przez masową turystykę. W jego obrębie znajdują się niewielkie miasta i miasteczka, które stanowią naturalne punkty odniesienia dla podróżnych szukających ciszy i bliskości natury. Do najważniejszych należą:

Suwałki

Sejny

Augustów.