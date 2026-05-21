Trzy lata w Jagiellonii i piękne momenty. Afimico Pululu jednak odchodzi

Afimico Pululu oficjalnie pożegnał się z kibicami Jagiellonii Białystok. Po raz ostatni w Żółto -Czerwonych barwach zagra w sobotę w meczu z Zagłębiem Lubin

W historii Jagiellonii i Białegostoku złotymi zgłoskami.

- Z gracza szukającego swojej tożsamości, przeistoczył się w jednego z najniebezpieczniejszych napastników Ekstraklasy, a później także i rozgrywek europejskich - napisała na swojej stronie Jagiellonia.

Pululu wyniki

W sumie Afimico Pululu zanotował w Dumie Podlasia 133 występy, w których zdobył 55 bramek i zanotował 17 asyst.

Zdobył z klubem Mistrzostwo Polski i został też królem strzelów Ligi Konferencji w sezonie 2024/25

Pululu pożegnanie z fanami

Zawodnik żegnając się z klubem zamieścił bardzo emocjonalny wpis:

„Drodzy Kibice, cała Jagiellońska Rodzino!Piszę to z ogromnym wzruszeniem – mecz, który rozegramy, będzie moim ostatnim w tych barwach. Po trzech sezonach spędzonych w Białymstoku, w koszulce Jagiellonii, nadszedł czas, by zamknąć ten piękny rozdział mojej kariery.Z całego serca dziękuję wszystkim, dzięki którym te lata były najbardziej niezapomnianym czasem w moim piłkarskim życiu: kolegom z boiska, sztabowi szkoleniowemu i medycznemu, władzom klubu, a przede wszystkim – Wam, kibicom. Koala, Kuba, Karol i każdy z Was z osobna – od pierwszego dnia czułem Waszą miłość, szacunek i niesłabnące wsparcie, zarówno w chwilach triumfów, jak i w tych trudniejszych momentach. Byliście niesamowici!Ten klub pozwolił mi dorosnąć – nie tylko jako piłkarzowi, ale przede wszystkim jako człowiekowi. Jagiellonia dała mi szansę w momencie, gdy nikt inny we mnie nie wierzył. Nigdy o tym nie zapomnę. Odchodzę z bagażem wspaniałych wspomnień, zdobytych tytułów i więzi, które zachowam na całe życie.To nie jest pożegnanie, lecz zwykłe „do zobaczenia”. Życzę Jagiellonii wszystkiego, co najlepsze. Gdziekolwiek będę, nie będę już śledził Waszych wyników jako zawodnik, ale jako wierny kibic.Specjalne podziękowania kieruję do Łukasza Masłowskiego i trenera Adriana Siemieńca. Dziękuję za szansę, za zaufanie i wiarę w mój potencjał od pierwszej sekundy naszej współpracy. Trudno mi ubrać w słowa to, jak bardzo jestem Wam wdzięczny. To znacznie więcej niż zwykłe „dziękuję”.Dziękuję Polsko! Dziękuję Białystok! Dziękuję Jagiellonio! Z ogromnym szacunkiem i wdzięcznością – niech Bóg Was błogosławi”Afi