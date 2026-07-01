Dobre wiadomości dla Augustowa i Supraśla. Są nowe dotacje dla podlaskich uzdrowisk

Augustów otrzyma ponad 742 tys. zł, Supraśl ponad 20 tys. zł.

Dotacje mogą zostać przeznaczone wyłącznie na rozwój i utrzymanie funkcji uzdrowiskowych.

W ubiegłym roku środki sfinansowały m.in. tężnię solną i inwestycje drogowe.

Największe dofinansowanie trafi do Augustowa. Miasto otrzyma ponad 742 tys. zł. Z kolei gmina Supraśl może liczyć na ponad 20 tys. zł. Wysokość przekazywanych środków zależy od wpływów z opłaty uzdrowiskowej, a więc od liczby kuracjuszy i turystów, którzy odwiedzili dane uzdrowisko dwa lata wcześniej.

Samorządy mogą przeznaczyć dotacje wyłącznie na zadania związane z funkcjonowaniem uzdrowisk. Obejmują one m.in. zagospodarowanie terenów, rozwój infrastruktury turystycznej oraz ochronę naturalnych walorów i złóż uzdrowiskowych.

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W ubiegłym roku Supraśl wykorzystał ponad 21 tys. zł na bieżące utrzymanie i obsługę tężni solnej znajdującej się w Parku Saskim. Augustów z kolei przeznaczył ponad 456 tys. zł na likwidację barier architektonicznych oraz rozbudowę infrastruktury drogowej. W ramach inwestycji przebudowano trzy ulice, wyposażając je w kanalizację, nowoczesne oświetlenie i elementy małej architektury.

Efekty tegorocznych dotacji mają być widoczne już w kolejnym sezonie. Dzięki nowym inwestycjom oba podlaskie uzdrowiska mają stać się jeszcze bardziej atrakcyjne zarówno dla kuracjuszy, jak i turystów odwiedzających region.

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