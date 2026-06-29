Podlasie na wakacje 2026. Te dziesięć lokalizacji trzeba koniecznie zobaczyć

Szukasz pomysłu na tegoroczny urlop? Warto sprawdzić ofertę turystyczną Podlasia. Ten wyjątkowy region słynie z dziewiczej natury oraz niezwykłej mieszanki kultur, oferując ciszę niespotykaną w innych częściach kraju. Poza popularnymi parkami narodowymi turyści bez problemu znajdą tam urokliwe osady i historyczne obiekty ważne dla miejscowej tradycji.

Stworzyliśmy listę dziesięciu wyjątkowych punktów na mapie Podlasia, które dobrze wpisać w swój wakacyjny harmonogram. Wskazane lokalizacje charakteryzują się ogromną różnorodnością. Zobaczymy tam zapierające dech w piersiach widoki, ważne obiekty historyczne oraz strefy mocno zakorzenione w regionalnym dziedzictwie.

Tu urlop spędzali bogacze z PRL-u. Elitarny kurort był marzeniem każdego Polaka