Podlasie na wakacje 2026. Te dziesięć lokalizacji trzeba koniecznie zobaczyć

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-06-29 9:44

Niezwykła natura, urokliwe miejscowości oraz unikalne dziedzictwo historyczne czynią Podlasie niezwykle fascynującym punktem na mapie kraju. Osoby planujące dłuższy wypoczynek lub krótki wypad za miasto powinny poznać dziesięć najciekawszych lokalizacji w tym regionie, które bez wątpienia warto odwiedzić.

Szukasz pomysłu na tegoroczny urlop? Warto sprawdzić ofertę turystyczną Podlasia. Ten wyjątkowy region słynie z dziewiczej natury oraz niezwykłej mieszanki kultur, oferując ciszę niespotykaną w innych częściach kraju. Poza popularnymi parkami narodowymi turyści bez problemu znajdą tam urokliwe osady i historyczne obiekty ważne dla miejscowej tradycji.

Stworzyliśmy listę dziesięciu wyjątkowych punktów na mapie Podlasia, które dobrze wpisać w swój wakacyjny harmonogram. Wskazane lokalizacje charakteryzują się ogromną różnorodnością. Zobaczymy tam zapierające dech w piersiach widoki, ważne obiekty historyczne oraz strefy mocno zakorzenione w regionalnym dziedzictwie.

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Panorama Augustowa z lotu ptaka, ukazująca jeziora otoczone bujną zielenią i zabudowaniami miasta. Widać liczne domy z czerwonymi dachami, ulice z samochodami oraz mosty, wtopione w malowniczy krajobraz Podlasia. Więcej o turystycznych perłach regionu przeczytasz na naszym portalu.
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