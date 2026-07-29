Andrzej Poczobut ma otrzymać mieszkanie w Białymstoku. Złożył wniosek do władz miasta

Andrzej Poczobut wnioskuje do władz Białegostoku o wynajem mieszkania. Lokal ma być przeznaczony dla rodziny Działacza Związku Polaków na Białorusi. Sam Poczobut ma zamiar wrócić za naszą wschodnią granicę.

Wniosek Andrzeja Poczobuta o wynajęcie mieszkania z zasobów KTBS w Białymstoku trafi teraz do Komisji Mieszkaniowej, a następnie przejdzie standardową procedurę.

Dziękuję prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu za zaproszenie mnie do Białegostoku – mówił Andrzej Poczobut. – Stąd będzie mi o wiele łatwiej kontynuować pracę na rzecz demokracji na Białorusi, ale też na rzecz Białegostoku i mniejszości białoruskiej tu mieszkającej.

Droga Andrzeja Poczobuta do zamieszkania w Białymstoku będzie krótsza niż standardowa ze względu na wyjątkowe zasługi, jakie ma na rzecz miasta. Umożliwia to Akt Założycielski spółki KTBS.

– Liczę na to, że już w drugiej połowie sierpnia Andrzej Poczobut będzie mieszkał w Białymstoku, który stanie się drugim domem dla tego wyjątkowego człowieka. Cieszę się też, że nasze miasto zyska nowego, tak wybitnego obywatela – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Andrzej Poczobut to Polak urodzony na Białorusi, członek Związku Polaków na Białorusi podkreślający swoją podwójną – polską i białoruską – tożsamość, dziennikarz mediów białoruskich i polskich. Spędził ponad 5 lat w białoruskich więzieniach. Reżim w Mińsku oskarżył go o „wzniecanie, podżeganie do nienawiści” i „wzywanie do działań na szkodę kraju”. Wyszedł na wolność pod koniec kwietnia 2026 r. dzięki długim zabiegom dyplomatycznym oraz skomplikowanej, międzynarodowej operacji służb specjalnych.