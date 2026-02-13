Ruszają castingi do Miss Podlasia. Wiktoria Ptak opowiada o swojej przygodzie [AUDIO]

2026-02-13 12:58

Marzysz o koronie i tytule najpiękniejszej? Przyjdź na casting i daj sobie szansę na niesamowitą przygodę. To już 22 lutego w Hotelu Opera. W rozmowie z Radiem ESKA Białystok, obecna miss Wiktoria Ptak zdradza jak się przygotować i wspomina swoją drogę do korony.

Miss Podlasia Wiktoria Ptak

Autor: Miss Polski Podlasia / Facebook

Zostań najpiękniejszą Podlasianką

To szansa na przygodę życia. Ruszają castingi do konkursu Miss Polski Podlasia. Można wysyłać zgłoszenia online na adres: [email protected] albo od razu przyjść na casting stacjonarny.

Zgłaszać mogą się dziewczyny w wieku 18-29 lat. Szczegółowe kryteria znajdziecie tutaj.

Casting stacjonarny. Jak się przygotować?

Casting stacjonarny odbędzie się 22 lutegoHotelu Opera od 16:00 do 20:00. 

Wystarczy założyć czarne legginsy, czarną bluzkę i czarne szpilki w wysokości 8-10 cm. Ponadto rozpuszczone włosy i lekki makijaż. 

Posłuchaj rozmowy z Wiktorią Ptak

W rozmowie z Radiem Eska Białystok Wiktoria Ptak wspomina swoją przygodę z konkursem. Jak to wszystko się zaczęło? Dlaczego warto wziąć udział? Posłuchajcie!

Posłuchaj: Miss Podlasia Wiktoria Ptak o castingach
