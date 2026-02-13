Ruszają castingi do Miss Podlasia. Wiktoria Ptak opowiada o swojej przygodzie [AUDIO]

Zostań najpiękniejszą Podlasianką

To szansa na przygodę życia. Ruszają castingi do konkursu Miss Polski Podlasia. Można wysyłać zgłoszenia online na adres: [email protected] albo od razu przyjść na casting stacjonarny.

Zgłaszać mogą się dziewczyny w wieku 18-29 lat. Szczegółowe kryteria znajdziecie tutaj.

Casting stacjonarny. Jak się przygotować?

Casting stacjonarny odbędzie się 22 lutego w Hotelu Opera od 16:00 do 20:00.

Wystarczy założyć czarne legginsy, czarną bluzkę i czarne szpilki w wysokości 8-10 cm. Ponadto rozpuszczone włosy i lekki makijaż.

Posłuchaj rozmowy z Wiktorią Ptak

W rozmowie z Radiem Eska Białystok Wiktoria Ptak wspomina swoją przygodę z konkursem. Jak to wszystko się zaczęło? Dlaczego warto wziąć udział? Posłuchajcie!