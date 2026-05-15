Parada ulicami miasta. Studenci przejeli kontrolę w Białymstoku

Klucze do bram i parada

Juwenalia rozpoczęła tradycyjnie kolorowa parada studentów, która wyruszyła w tym roku z placu NZS w centrum miasta.

Żacy otrzymali od wiceprezydenta Białegostoku Rafała Rudnickiego klucze do bram miasta i wyruszyli się bawić :)

Korowód poprowadziła platforma muzyczna, z której popłynęły na rozgrzewkę mocne bity.

Studenci nie zawiedli, jeżeli chodzi o kreatywność. Pojawiły się takie postacie jak Viking, Dinozaur, Klocek Lego, Jednorożec, a nawet Kurpie Zielone

Czas na koncerty

Na kampusie Politechniki ruszył maraton koncertowy, który potrwa aż do niedzielnego poranka. Na dwóch scenach zagrają m.in Skolim, Lady Pank, Pro8l3m, Kaz Bałagane, Bletka czy Malik Montana.