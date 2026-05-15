Parada i koncertowy maraton. W Białymstoku ruszają Juwenalia

Impreza odbędzie się 15 i 16 maja na Kampusie Politechniki Białostockiej. Zapowiada się naprawdę wybornie, bo do Białegostoku zjadą znani artyści sceny popowej i hip-hopowej. Do tego namioty z muzyką elektroniczną i folkową oraz parada ulicami.
Parada
Tradycyjnie jak co roku przed koncertami przemaszeruje kolorowa parada studentów. Wyruszy z placu NZS w centrum miasta.
- Wracamy do korzeni, w tym roku idziemy z placu u zbiegu ulic Liniarskiego, Suraskiej i Skłodowskiej - mówi Koordynator główny Juwenaliów Karolina Baluta
Zbiórka o godz 15:45. Parada wyrusza o godz 16:00. Poprowadzi ją roztańczona platforma z DJ-ami. Można się przebierać, a stylistyka absolutnie dowolna.
Maraton Koncertowy
Ten rozpoczyna się w piątek (15.05) o godz 19:00
Juwenalia Białystok 2026 line-up
DZIEŃ I - 15.05 (piątek)
SCENA PB:
18:30 - Zenon Martyniuk
19:35 - Bracia Figo Fagot/Figo i Samogony
21:45 - Bajm
23:15 - Myslovitz01:00 - Skolim
SCENA RAP:
19:30 - Sentino
20:40 - Jan-rapowanie
22:10 - PRO8L3M23:40 - Bambi
Namiot Neon:
17:30 - DJ
20:30 - Topky
22:30 - Miły Pan
23:30 - DJ
DZIEŃ II – 16.05 (sobota)
SCENA PB:
18:30 - Bletka
19:35 - Maryla Rodowicz
21:10 - Dżem
23:00 - Lady Pank
00:40 - Kacperczyk
SCENA RAP:
19:30 - Malik Montana
21:00 - Pezet
22:30 - Kaz Bałagane
23:45 - White 2115
Namiot Neon
17:30 - DR Kriss
19:00 - Narva
20:30 - Kałaski
22:00 - Lailand
23:30 - Prymaki
00:30 - DR Kriss
