Gmina z Podlasia wygrała prestiżowy ranking finansowy. Absolutny numer jeden

Choroszcz wygrała Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego,

pokonała 717 gmin miejsko-wiejskich,

nagrodę odebrano na Zamku Królewskim w Warszawie,

oceniano m.in. inwestycje i dochody własne.

Gmina Choroszcz została uznana za najlepszą gminę miejsko-wiejską w Polsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego. Nagrodę podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie odebrał burmistrz Robert Wardziński. Ranking przygotowuje Fundacja Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. W tegorocznej edycji Choroszcz wyprzedziła wszystkie 717 gmin miejsko-wiejskich w kraju, pozostawiając za sobą m.in. Konstancin-Jeziornę. Była też jedynym reprezentantem województwa podlaskiego na podium. – To nie jest sukces jednej decyzji czy jednego roku. To efekt konsekwentnej, czasem trudnej polityki finansowej, którą prowadzimy od lat – powiedział burmistrz Robert Wardziński.

Eksperci oceniali samorządy m.in. pod kątem dochodów własnych, wydatków inwestycyjnych, pozyskiwania funduszy unijnych oraz poziomu zadłużenia. Jak podkreślają władze gminy, sukces jest efektem wieloletniej pracy urzędników i konsekwentnego zarządzania finansami. – Za mną powinien stać duży sztab ludzi. Tą nagrodę z dumą przekażę do urzędu ponieważ ci wszyscy, którzy na nią ciężko pracowali wiedzą, że ciężka praca bardzo się popłaca – dodał burmistrz.

Wysoka pozycja w rankingu ma przekładać się na dalszy rozwój gminy, nowe inwestycje i większą atrakcyjność dla mieszkańców oraz inwestorów.

