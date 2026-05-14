Gmina z Podlasia wygrała prestiżowy ranking finansowy. Absolutny numer jeden

Jacek Chlewicki
2026-05-14 11:05

Jedna z gmin z województwa podlaskiego została uznana za najlepszą gminę miejsko-wiejską w Polsce. Prestiżową nagrodę przyznano podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Samorząd pokonał setki konkurentów z całego kraju i wyprzedził dotychczasowych liderów rankingu.

TOP 10 najbiedniejszych miasteczek w Podlaskiem

Autor: Jakub Sadkowski
  • Choroszcz wygrała Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego,
  • pokonała 717 gmin miejsko-wiejskich,
  • nagrodę odebrano na Zamku Królewskim w Warszawie,
  • oceniano m.in. inwestycje i dochody własne.

Gmina Choroszcz została uznana za najlepszą gminę miejsko-wiejską w Polsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego. Nagrodę podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie odebrał burmistrz Robert Wardziński. Ranking przygotowuje Fundacja Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. W tegorocznej edycji Choroszcz wyprzedziła wszystkie 717 gmin miejsko-wiejskich w kraju, pozostawiając za sobą m.in. Konstancin-Jeziornę. Była też jedynym reprezentantem województwa podlaskiego na podium. – To nie jest sukces jednej decyzji czy jednego roku. To efekt konsekwentnej, czasem trudnej polityki finansowej, którą prowadzimy od lat – powiedział burmistrz Robert Wardziński.

Eksperci oceniali samorządy m.in. pod kątem dochodów własnych, wydatków inwestycyjnych, pozyskiwania funduszy unijnych oraz poziomu zadłużenia. Jak podkreślają władze gminy, sukces jest efektem wieloletniej pracy urzędników i konsekwentnego zarządzania finansami. – Za mną powinien stać duży sztab ludzi. Tą nagrodę z dumą przekażę do urzędu ponieważ ci wszyscy, którzy na nią ciężko pracowali wiedzą, że ciężka praca bardzo się popłaca – dodał burmistrz.

Wysoka pozycja w rankingu ma przekładać się na dalszy rozwój gminy, nowe inwestycje i większą atrakcyjność dla mieszkańców oraz inwestorów.

