Ranking najlepszych miast do życia w Polsce. Białystok daleko. W dwóch kategoriach szoruje po dnie

Białystok zajął 11. miejsce w rankingu miast do życia w Polsce.

2. miejsce w Polsce pod względem niskiej przestępczości.

4. miejsce w dostępie do lekarza na NFZ.

5. miejsce w jakości powietrza.

16. miejsce w kategorii bezrobocia i 15. w wynagrodzeniach.

Poznań i Rzeszów zajęły 1. miejsce ex aequo.

Autorzy zestawienia przeanalizowali dane obejmujące okres od końca 2025 r. do początku 2026 r. W rankingu oceniono trzy kluczowe wskaźniki ekonomiczne oraz trzy elementy wpływające na jakość życia. Brano pod uwagę m.in. poziom bezrobocia, średnie wynagrodzenia, poziom przestępczości i jakość powietrza. Każdemu miastu przypisano wynik punktowy – im mniej punktów, tym lepsza pozycja w zestawieniu.

Białystok w rankingu miast do życia

W rankingu businessinsider.com.pl Białystok uplasował się na 11. miejscu wśród 16 analizowanych miast. Stolica województwa podlaskiego zdobyła 54 punkty, co oznacza wynik poniżej średniej w zestawieniu. Najlepiej Białystok wypadł w kategorii bezpieczeństwa. W zestawieniu dotyczącym przestępczości miasto zajęło 2. miejsce, ustępując jedynie Rzeszowowi. Wysoko oceniono również dostęp do lekarzy – tutaj Białystok znalazł się na 4. pozycji.

Słabiej wygląda sytuacja w innych obszarach. W kategorii bezrobocia Białystok zajął 16. miejsce, czyli ostatnie wśród analizowanych miast. Nisko oceniono także poziom wynagrodzeń – 15. miejsce w zestawieniu.

Białystok – wyniki w poszczególnych kategoriach

bezrobocie – 16. miejsce

średnie wynagrodzenia – 15. miejsce

dostępność mieszkań – 12. miejsce

dostęp do lekarza na NFZ – 4. miejsce

przestępczość – 2. miejsce

jakość powietrza – 5. miejsce

Na czele zestawienia znalazły się Poznań i Rzeszów, które uzyskały po 41 punktów. Oznacza to, że oba miasta wspólnie zajęły pierwsze miejsce w najnowszej edycji rankingu. W przypadku Białegostoku wyraźnie widać kontrast pomiędzy dobrymi wynikami w kategoriach społecznych – takich jak bezpieczeństwo czy dostęp do lekarzy – a słabszymi rezultatami w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń.

