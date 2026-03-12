Policja weszła do mieszkania. Kobieta z zakrwawioną głową. Mężczyzna pijany

- kobieta zadzwoniła na numer alarmowy, prosząc o pomoc
- policjanci zastali w mieszkaniu zakrwawioną kobietę i nietrzeźwego partnera
- 44-latek miał uderzyć partnerkę w głowę podczas awantury
- poszkodowana trafiła do szpitala
- przy zatrzymanym znaleziono trzy cudze dowody osobiste
- mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
- sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt
- grozi mu nawet 20 lat więzienia
Na numer alarmowy zadzwoniła kobieta, która poprosiła o pomoc i poinformowała, że została pobita przez partnera. Na miejsce skierowano policjantów z łapskiego komisariatu.
Po przyjeździe funkcjonariuszy drzwi do mieszkania otworzył nietrzeźwy mężczyzna. W środku znajdowała się kobieta z zakrwawioną głową. Z jej relacji wynikało, że między nią a partnerem doszło do awantury, w trakcie której została uderzona w głowę. Poszkodowana została przewieziona do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.
Podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy 44-latku trzy dowody osobiste, które nie należały do niego. Funkcjonariusze ustalają teraz, dlaczego mężczyzna miał je przy sobie.
Prokurator nadzorujący sprawę przedstawił zatrzymanemu zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec 44-latka trzymiesięczny areszt. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.
