Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego pozytywnie zaskoczył. Uczniowie opuszczali sale w znakomitych nastrojach

Uczniowie oceniają egzamin ósmoklasisty z angielskiego

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty z języka obcego wywołał powszechny entuzjazm. Podchodzący do testu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38 w Białymstoku wprost przyznają, że zadania przygotowane przez CKE były niezwykle życiowe i w pełni przewidywalne.

Piętnastoletnia Urszula Janiel nie ukrywała ogromnej radości po opuszczeniu sali egzaminacyjnej.

– To był zdecydowanie najłatwiejszy egzamin ze wszystkich - mówi nastolatka. - Myślę, że cała nasza klasa była świetnie przygotowana przez nauczycieli. Jedno z zadań dotyczyło Dnia Ziemi, który obchodziliśmy całkiem niedawno, więc temat mieliśmy na świeżo. Wszyscy wyszliśmy z sali zadowoleni i z uśmiechami na twarzach.

Zadanie pisemne na egzaminie z angielskiego. E-mail dla cioci

W testowym arkuszu pojawiła się również dłuższa forma wypowiedzi pisemnej, która zdaniem młodzieży nie stanowiła żadnego wyzwania. Ósmoklasiści musieli zredagować krótką wiadomość elektroniczną o tworzeniu pamiątkowego albumu z fotografiami dla krewnej.

– W arkuszu nic nas nie zaskoczyło. Pytania okazały się dużo łatwiejsze niż na egzaminach próbnych - dodaje Kinga Jasińska (15 l.). - Trzeba było, na przykład, napisać e-mail o przygotowaniu albumu ze zdjęciami dla cioci. Należało wspomnieć, kto pomagał w pracy, opisać jedną z fotografii oraz wyjaśnić, dlaczego ten właśnie prezent spodoba się cioci. Temat był po prostu wymarzony i bardzo prosty. Dla nas w zasadzie właśnie zaczęły się wakacje!

Proste nagrania i brak pułapek od CKE na teście z angielskiego

Zdający podkreślają, że ćwiczenia oparte na rozumieniu ze słuchu były bardzo czytelne, a zadania zamknięte nie kryły w sobie żadnych nieoczekiwanych haczyków. W opinii wielu absolwentów ostateczne wyzwanie okazało się znacznie łagodniejsze niż wcześniejsze testy próbne, co błyskawicznie podniosło ich morale.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026?

Oficjalne punktacje zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dokładnie 3 lipca. Do tego momentu młodzież może w spokoju delektować się zasłużonym odpoczynkiem, zwłaszcza po tak entuzjastycznie przyjętym teście.

Należy pamiętać, że jeszcze dzisiaj we wczesnych godzinach popołudniowych udostępnione zostaną oficjalne arkusze CKE z języka angielskiego wraz z odpowiedziami.

5

QUIZ. Co znaczą te angielskie słowa? Szybki test językowy Pytanie 1 z 10 Parsley to... burak szczypiorek pietruszka Następne pytanie