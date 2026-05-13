Zorganizowana grupa złodziei samochodów rozbita. Działali na terenie Polski i Niemiec

Kradli drogie auta

Podlascy policjanci wspólnie z litewskimi mundurowymi i funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zlikwidowali litewską zorganizowaną grupę przestępczą złodziei samochodów. Grupa działała na terenie Polski oraz Niemiec.

- Złodzieje włamywali się do drogich samochodów i transportowali je na teren Litwy, gdzie niezwłocznie zbywali auta lub je ukrywali celem dalszej ich rozbiórki i sprzedaży części - informuje mł.insp. Tomasz Krupa z Podlaskiej Policji.

W związku z tym procederem zatrzymano czterech obywateli Litwy i odzyskano pięć luksusowych samochodów o łącznej wartości nie mniejszej niż 730 tysięcy złotych. Cała czwórka usłyszała już zarzuty, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem, usiłowania tego przestępstwa, paserstwa i pomocnictwa do paserstwa, czynnej napaści na funkcjonariusza Policji z użyciem niebezpiecznego przedmiotu i niezatrzymania się do kontroli drogowej. Decyzją sądu wszyscy trafili do aresztu na okres 3 miesięcy. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.