Egzamin ósmoklasisty z matematyki już za nimi. Uczniowie nie kryją zaskoczenia. „Spodziewałem się, że będzie trudniej”

Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Uczniowie oceniają arkusz CKE

Większość zdających zbieżnie zauważała, że egzamin ósmoklasisty z matematyki był znacznie łagodniejszy od testów próbnych pisanych w ciągu roku szkolnego. Tradycyjnie największe napięcie wywoływały polecenia o charakterze otwartym, jednak nawet te fragmenty arkusza ostatecznie nie sprawiły nastolatkom większych trudności.

Piętnastoletni Miłosz Siwy, uczeń Szkoły Podstawowej nr 38 w Białymstoku, w rozmowie z dziennikarzem odetchnął z wyraźną ulgą po wyjściu z sali:

– Jestem raczej dobry z matematyki, więc liczę na wysoki wynik, nawet około 90 procent - mówi Miłosz dziennikarzowi "Super Expressu". - Arkusz skończyłem pisać pół godziny przed czasem. Na szczęście jeszcze raz wszystko sprawdziłem i okazało się, że w jednym zadaniu zrobiłem błąd. Zdążyłem go poprawić, więc jestem bardzo zadowolony. Największy problem miałem chyba z zadaniem o sześcianie i ostrosłupie. Czuje, że byliśmy dobrze przygotowani do egzaminu przez nauczycieli. Marzę o tym, żeby dostać się do technikum elektrycznego na kierunek elektronika.

Test z matematyki zaskoczył ósmoklasistów. Liczyło się logiczne myślenie

Kolejni absolwenci szkół podstawowych również potwierdzali, że po trudnych sprawdzianach przygotowawczych nastawiali się na niezwykle wymagające wyzwanie. Ostatecznie okazało się, że rozwiązanie tegorocznych poleceń opierało się głównie na logice, a nie na mechanicznym odtwarzaniu skomplikowanych wzorów.

Swojego ogromnego optymizmu po opuszczeniu szkolnej ławki nie próbował nawet ukrywać piętnastoletni Szymon Oleksza, także uczęszczający do białostockiej placówki.

– Z egzaminu wyszedłem wręcz szczęśliwy - mówi nastolatek. - Po egzaminach próbnych spodziewałem się dużo trudniejszych zadań, więc kiedy zobaczyłem arkusz, kamień spadł mi z serca. Podobało mi się to, że w tych zadaniach liczyło się logiczne myślenie, a nie pamiętanie wzorów i mechaniczne podstawianie liczb. Zapisałem sobie na ręku swoje wyniki i po wyjściu okazało się, że wszyscy mają takie same odpowiedzi. Mogę spać spokojnie - dodaje.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026? Ważna data dla uczniów

Młodzież musi teraz uzbroić się w cierpliwość przed ostatecznym werdyktem, który zaważy na ich przyszłości podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Choć królowa nauk tradycyjnie generowała największy stres, w tym roku potraktowała zdających wyjątkowo łagodnie. Oficjalne ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty zaplanowano na 3 lipca 2026 roku.

