Kontrola na S61. Migrant ukryty w bagażniku

Do zatrzymania doszło na drodze ekspresowej S61, gdzie funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego w Kolnie prowadzili standardowe działania. Ich uwagę zwrócił kierowca Fiata, który poruszał się ze zbyt dużą prędkością. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli okazało się, że za kierownicą siedzi obywatel Ukrainy, a wnętrze auta wypełniają pasażerowie. Policjanci ustalili, że na tylnej kanapie podróżowało trzech obywateli Afganistanu, a po sprawdzeniu pojazdu dokonali kolejnego odkrycia, znajdując czwartego mężczyznę, obywatela Pakistanu, który był ukryty w bagażniku.

Kierowcy grozi 8 lat więzienia za pomoc migrantom

Podczas rozmowy z policjantami kierowca początkowo nie potrafił logicznie wytłumaczyć, skąd w jego samochodzie wzięli się pasażerowie. Po chwili jednak przyznał, że świadomie transportuje osoby, które nielegalnie przebywają na terenie Unii Europejskiej. Mężczyzna oświadczył, że odebrał migrantów z rejonu granicy polsko-litewskiej w celu przewiezienia ich dalej na zachód. Wszyscy zatrzymani, zarówno kierowca jak i jego pasażerowie, zostali przekazani do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej z placówki w Augustowie. Za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

