Ósmoklasiści ocenili egzamin z polskiego. Dla niektórych był prostszy od próbnego

Uczniowie komentują egzamin z języka polskiego

Oliwier Cywoniuk, 15-latek uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku, zdradził dziennikarzowi "Super Expressu", że poniedziałkowy egzamin ósmoklasisty z języka polskiego wcale nie należał do najprostszych.

„Moim zdaniem egzamin nie był łatwy. Można było wybrać temat pracy pisemnej. Zdecydowałem się napisać przemówienie o tym, że można kształtować własną przyszłość. Dostaliśmy tu tekst Stephena Hawkinga i to wydało mi się najciekawsze”

Nastolatek jest laureatem olimpiady matematycznej, co sprawiło, że stresował się znacznie mniej niż jego koledzy i koleżanki. Mimo wszystko zależało mu na uzyskaniu zadowalającego wyniku z egzaminu.

- Każdy chciałby dobrze wypaść - dodaje Oliwier.

Czy egzamin ósmoklasisty był prostszy od próbnego?

Zupełnie odmienne odczucia miał 15-letni Adam Litwiniuk, który uczy się z Oliwierem w jednej klasie.

„Spodziewałem się dużo trudniejszego egzaminu z polskiego, a o dziwo okazał się dosyć prosty”

Uczeń wyznał w rozmowie z "Super Expressem", że jest umysłem ścisłym, dlatego to właśnie test z języka polskiego budził w nim największy niepokój.

- Teraz widzę, że na pewno nie będzie gorzej niż na egzaminach próbnych - podkreśla.

15-latek zdradził już swoje plany na przyszłość. Zaznaczył, że od września zamierza kontynuować edukację w Technikum Elektrycznym w Białymstoku, idąc tym samym w ślady swojego ojca.

Maraton egzaminacyjny dla ósmoklasistów dopiero się zaczyna

Poniedziałkowy test z języka polskiego dostarczył młodzieży mnóstwo wrażeń, jednak jest to dopiero początek egzaminacyjnych zmagań. We wtorek ósmoklasiści przystąpią do egzaminu z królowej nauk - matematyki. Z kolei w środę czeka ich sprawdzian z języka obcego nowożytnego.

Oficjalne wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty kończących szkołę podstawową zostaną podane do wiadomości 3 lipca.

